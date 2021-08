Nicholas Hoult incarnera le nouveau laquais de Dracula

Deadline vient d’annoncer que Nicholas Hoult jouerait dans le prochain film produit par Universal Pictures. Inspiré du célèbre roman Dracula, cette nouvelle adaptation se focaliserait sur le célèbre serviteur.

Ce dernier, détenu dans un hôpital psychiatrique, en raison de délires psychotiques et meurtiers, est désigné par son docteur, John Seward, comme un « maniaque zoophage d’une espèce particulière ». Il s’agit tout bonnement de l’homme de main de Dracula. Dans les précédentes adaptations de ce personnage, c’est Dwight Frye qui en avait l’interprétation dans le fim de 1931 ; puis Tom Waits dans la version de 1992 de Francis Ford Coppola, et enfin, Roland Topor dans le film Nosferatu le vampire, en 1979.

Basé sur un scénarion original de Robert Kirkman (The Walking Dead, Marcel Zombies), le scénario sera écrit par Ryan Ridley (Rick et Morty). La production sera assurée par la collaboration entre Chris McKay (Tomorrow War, The Lego Batman Movie) et Samantha Nisemboim (Lego Ninjago), en tant que productrice exécutive. L’équipe de tournage de Skybound Entertainment comprendra Kirkman, David Alpert, Bryan Furst et Sean Furst.

MEDIA : Dracula, l'une des oeuvres les plus adaptées

Après le flop de The Mummy, dans lequel jouait Tom Cruise, les studios Universal semble avoir repenser son univers sombre en se basant sur des personnages monstrueux emblématiques. Aujourd’hui, il travaille sur plusieurs projets autour du thème du surnaturel.

Finalement, ce nouveau film d’horreur serait le mélange d’humour et d’action adéquat que le studio Universal Pictures recherchait pour sa prochaine production. Un film qui se voudra sans doute assez terrifiant. De plus, le journal précise que même si les détails de l’intrigue du film n’ont pas encore été annoncés, il ne s’agira pas d’une pièce d’époque.

Vous pourrez bientôt retrouver Nicholas Hoult, en tant qu'acteur principal, dans le film The Menu ainsi que dans la saison 2 de la série comique The Great, où il est aussi producteur exécutif. Sa carrière continue de briller, comme le montrent ses différentes nominations aux Golden Globe, SAG et Critics Choice, ainsi que son récent film, Ceux qui me souhaitent la mort, de Taylor Sheridan aux côtés d’Angelina Jolie.

Source : Deadline, Variety

Crédit : L'acteur au San Diego Comic-Con 2013, pour la promotion de X-Men: Days of Future Past, Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0