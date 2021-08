Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, ou Sisyphe revisité

Natif de Toulouse, l’auteur est sociologue de formation et ses romans ont tendance à le refléter. L’épigraphe du dernier d’entre eux laisse néanmoins à penser qu’il dérogera à la règle en succombant aux sirènes de la philosophie. Il s’interroge sur les réactions des hommes face à l’absurdité de l’existence, revisitant par là-même le mythe de Sisyphe. Faut-il, comme le préconise Camus, se révolter ? Ou se laisser écraser par le rocher ?

Jean-Paul Dubois alternera, en réalité, entre sociologie et philosophie, comme il varie entre récit de la vie en prison et celui des événements qui l’y ont conduit. Sans pour autant laisser de côté le romanesque.

Acclamé par la critique, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon est l’histoire d’une vie rythmée par les décès. Produit d’une union atypique entre un pasteur danois et une intellectuelle française, Paul Hansen, l’homme à tout faire de l’Excelsior et futur prisonnier, affirme sans relâche son humanité. Le lecteur désespère de le voir trouver, non pas le bonheur, mais au moins un peu de paix. Dès l’épigraphe, le cadre est posé, la vie est absurde et le hasard, le moteur de l’existence. Naissance et nationalité, amour et profession, rien n’est réellement choisi. Une chose demeure cependant certaine : « Pas de bonnes ni de mauvaises graines », seulement des destinées plus malheureuses que d’autres. Une fois l’absurdité établie, « droit du sol, du sang, de tout ce que vous voulez et surtout du hasard, je serai pourtant titulaire de la nationalité française », la question centrale du livre émerge : comment y faire face.

Deux camps s’affrontent alors : les personnages refusant ce monde sans sens, au nombre desquels on compte le père du narrateur, le pasteur, qui trouve et réfute successivement la foi et la chance comme moteurs de l’existence. Le choc de ces deux conceptions le mènera à sa perte, car on ne peut pas « être en même temps au service de deux maîtres » (p.86). Le féminin siérait presque plus. Doutant de sa foi, le pasteur se tourne vers la chance. Mais celle-ci est une maîtresse capricieuse. Elle le séduit, l’attire, l’élève afin que sa chute soit plus brutale. Retour à la réalité puis départ immédiat. Arrêt cardiaque, arrêt de carrière. Avant de partir, le pasteur livre un constat lapidaire à ses fidèles, qui l’étaient de moins en moins : « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon. »

Face à ces hommes qui luttent et cherchent des réponses ou des trajectoires, se dressent, sans fracas, ceux qui acceptent l’absurdité. Paul Hansen appartient à cette seconde catégorie. Il avance, malgré les obstacles et les décès, s’obstinant à trouver et prodiguer un peu d’humanité dans ce monde qui commence à en manquer cruellement. Même si cela revient parfois à lutter contre ses semblables. Car certains hommes sont inhumains. Certains hommes ont décidé de donner à l’argent la place qu’occupaient la chance et la foi pour le pasteur. Certains hommes préfèrent la froide mécanique de la transaction monétaire à la chaleur humaine. Et l’Excelsior, lieu de vie et travail du narrateur, devient alors un champ de bataille où s’affrontent ces deux conceptions du monde.

Objets et humains suivent ainsi, sous la plume du narrateur franco-canadien, des trajectoires opposées. Les premiers s’humanisent, les seconds se réifient, se « machinisent ». L’Excelsior ou la moto de Patrick Horton, Hell’s Angel accusé de meurtre et compagnon de cellule de Paul, prennent vie grâce aux mots de Jean-Paul Dubois. Et à travers ces objets, les humains évoluent, gagnent en consistance et épaisseur.

Les similitudes entre l’auteur et le narrateur sont de taille, notamment à travers le choix du prénom et lieu de naissance du second. À tel point que l’on peut facilement confondre les deux. Ainsi, lorsque le pasteur évoque la découverte de sa vocation, on entend l’écho de la voix du prolifique écrivain, athé convaincu. Jacob Hansen trouve la foi en contemplant une église ensablée qui évoque plus, selon sa femme, « l’impuissance, l’abandon et la capitulation de Dieu et de l’Église ».

Les railleries se succèdent. L’homme est un symbole, la personnification de l’Ancien Monde s’accrochant, malgré ses doutes, à son autorité. Sa rencontre avec le Nouveau, que ce soit à travers Anna Madeleine Margerit ou le démon du jeu, le brisera peu à peu. Au point de l’enterrer, pied de nez suprême, avec une casquette de turfiste. L’intrusion des convictions politiques n’est jamais grossière. Jean-Paul Dubois maîtrise l’art d’introduire une raillerie subtile. Mais il sait également se taire.

Certains silences valent tous les mots et quand la faucheuse frappe encore à proximité de Paul, l’auteur laisse parler la tragédie. Si les personnages sont représentatifs d’opinions philosophiques, ils n’atteignent cependant pas le statut de personnifications. Leur désarroi, leurs joies, leurs sentiments, en somme tout ce qui fait la force des personnages, demeure et attache irrémédiablement le lecteur à ces destins croisés. On vient pour un cours de philosophie, mais on repart avec une leçon de vie.

Poétique et critique, lumineux et sombre, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon est à l’image de son auteur refusant d’utiliser le point-virgule, ponctuation de l’hésitation et de la modération : sans concession.

Benoît Séville