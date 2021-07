Corto Maltese s’invite sur les écrans

En 2019, on annonçait que l’adaptation cinématographique des aventures du marin par Christophe Gans s’était vue annulée, pour des raisons juridiques « obscures ». Or, cette année, quoiqu’assombrie par un nuage pandémique, semble sourire à Corto Maltese. En effet, le mois dernier, les éditions Casterman annonçaient la « renaissance » de ce personnage, cette fois-ci entre les mains de deux nouveaux auteurs français : Bastien Vivès et Martin Quenehen. Jusqu'à présent, Juan Díaz Canales et Ruben Pellejero avaient eu la charge de prolonger l'oeuvre de Pratt.

Désormais, du haut de ses 54 ans, Corto Maltese aura droit, une nouvelle fois, à sa place sur nos écrans.

Anna Marsh, PDG de StudioCanal, a déclaré dans un communiqué : « Les opportunités sont nombreuses, et de ce fait, nous entrons dans une phase d'accélération chez StudioCanal. En tant que propriétaires d'une bibliothèque de 6 000 titres, nous avons accès à un puits infini de propriété intellectuelle européenne et avons la capacité d'investir dans des projets ambitieux avec des talents de classe mondiale et des partenaires de tous horizons. »

Parmi ces projets, une série gérée par Red Productions est en cours de développement sur la base des romans graphiques d'Hugo Pratt, parmi les « romans graphiques les plus artistiques et littéraires jamais écrits ».

EXTRAIT : Hugo Pratt, trait pour trait

Connu notamment pour son travail sur Jack Irish (2016-2021) ou Tu ne tueras point (2016), c’est l'Australien Andrew Knight qui développera le script.

A ce jour, aucune information n’a été communiquée à propos du casting ou d’une potentielle date de sortie, comme rapporté par ActuaBD. De la même manière, la ou les sources principales pour cette adaptation n’ont pas été dévoilées. Il est évident cependant que les innombrables aventures de ce marin ouvrent le champ des possibles pour ce projet de série, avec un large choix narratif.

Rappelons toutefois qu’une série de films d’animation, où Richard Berry prêtait sa voix au personnage principal. Ces longs-métrages durent diffusés à en septembre 2002, avant d’être suivis d’une série d’animations de 22 épisodes.