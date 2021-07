Une adaptation musicale pour Ken le Survivant

En réalité, il s’agit ici d’une deuxième adaptation sur scène de ce manga. En 2017, les personnages de Ken le Survivant s’animaient dans Legend of the Century's End Thugs : l’intrigue se concentrait alors sur les membres de l’armée Raoh.

Cette adaptation musicale, sous le nom de Fist of the North Star, reprend donc l’intrigue de ce manga d’arts martiaux, qui se déroule dans un monde postapocalyptique, et sera cette fois bel et bien centrée sur les protagonistes principaux, comme indiqué sur le site officiel.

Cette coproduction d'HoriPro, de Hakuhodo DY Media Partners et de la compagnie de spectacle de théâtre Ranspace, basée à Shanghai, s’annonce en collaboration avec Coamix, comme indiqué par Anime News Network.

Les premières représentations auront lieu au théâtre Nissei, à Tokyo, dès décembre prochain, d’après Crunchyroll. Par la suite, les représentations dans d’autres villes japonaises débuteront en janvier 2022. De plus, une tournée en Chine est prévue plus tard dans l'année.

Au casting, c’est Yusuke Onuki, âgé de 32 ans, qui incarnera Kenshiro, le protagoniste. Du haut de ses 180 cm, Onuki s’est initié à la danse dès l’âge de sept ans, avant de se professionnaliser à 17 ans. Les autres membres du casting ont eux aussi été annoncés.

L'anime est actuellement disponible en France sur la plateforme ADN :

En l'an 199X, la Terre a été consumée par une guerre nucléaire laissant derrière elle une planète où seule la violence fait foi. Il reste pourtant un dernier espoir en la personne de Kenshirô, guerrier aux sept cicatrices, qui erre à la recherche de sa bien-aimée. Maître du Hokuto Shinken, art martial meurtrier dont il est l'ultime héritier, il va tenter de rendre un semblant d'âme à ce monde perdu. La légende de la longue épopée de Ken le survivant ne fait que commencer...

D'ailleurs, Buronson et Tetsu Hara reviendront à la rentrée et plus de dix ans après la fin du cultissime Hokuto No Ken, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, avec une préquelle centré sur l'oncle de Kenshiro, Kenshiro Kasumi, 62e successeur de la légendaire technique du Hokuto Shinken qui vise les points vitaux de ses adversaires... à suivre.