Blackout : un autre projet d’adaptation pour Netflix 

Chaque histoire de ce livre explore les différentes formes que peut prendre l’amour, à travers les yeux de ces adolescents, le tout lors d'une coupure de courant, une chaude nuit d'été au cœur de la « ville que ne dort jamais ».

Résumé de l’éditeur :

Lorsqu'une vague de chaleur plonge New York dans l'obscurité, des étincelles jaillissent pour 13 adolescents pris dans ce black-out. Des ex qui doivent enterrer leur rivalité et marcher de Manhattan à Brooklyn à temps pour lancer une fête de quartier, aux deux garçons piégés dans le métro qui se retrouvent face à leurs sentiments, et la paire de meilleurs amis coincés dans la bibliothèque, entourés d'histoires d'amour et d'un très grand secret... Ils sont tous sur le point de voir que lorsque les lumières s'éteignent, les gens révèlent des vérités cachées, l'amour s'épanouit, l'amitié se transforme et toutes les possibilités prennent leur envol.

Les autrices à l’origine de ces histoires n’en sont pas à leur coup d’essai en littérature, avec des noms plus ou moins connus : on retrouve Dhonielle Clayton (Tiny Pretty Things, Hachette, traduction de Alice Delarbre, et déjà en développement chez Netflix), Tiffany D Jackson, Nic Stone, Angie Thomas (The Hate U Give, Nathan, traduction de Nathalie Bru), Ashley Woodfolk et enfin Nicola Yoon (Everything Everything, Bayard, traduction de Eric Chevreau).

« Il n'y a pas de forme de rébellion plus féroce que de raconter des histoires d'amour sur des enfants à qui on dit souvent qu'elles sont indignes d'eux à une époque comme celle dans laquelle nous vivons », a déclaré Nic Stone (Electric Monkey).

Pour l’instant, aucune information supplémentaire n’a été partagée concernant les détails de ce projet.

Sources : The Bookseller et ScreenDaily