Nouvelle adaptation pour La Roue du temps, de Robert Jordan 

Depuis 2018, Amazon travaille sur une série inspirée de la saga littéraire La Roue du temps. En mai, l’entreprise américaine déclarait travailler sur la saison 2, produite coinjontement par Sony Pictures Television et Amazon Studios. Aujourd’hui, ce sont les sociétés de production Radar pictures et Iwot productions qui se lancent dans le premier film d’une nouvelle trilogie adaptée de ces livres. (via Deadline)

Toutes deux ont fait appel au grand scénariste américain Zack Stentz, connu pour ses scénarios de Thor et de X-Men : First Class, selon The Hollywood Reporter. Grand fan du travail de Robert Jordan, c’est avec plaisir qu’il scénarisera le premier des trois films, intitulé l’Age des Légendes. Il définit ce dernier comme : « Une fusion des genres fantastique et de science-fiction, [c’est] un conte de paradis perdu, alors qu'un jardin d'Eden futuriste se transforme en un monde dangereux et brisé. »

Pour les non-initiés, le titre du film fait référence à une période de l’histoire de La Roue du Temps. Selon le rapport de TRH, celui-ci portera donc sur un univers et une période bien antérieure à l’époque des livres, dans une utopie futuriste alimentée par une force magique partagée par des hommes et des femmes, et nommée « One Power ». Suite à un mal indicible qui attaque le monde, la civilisation tombe dans le chaos et la guerre demeure en maître sur la Terre. Après l’utilisation du « one power », cette dernière est en grande partie détruite. Dès lors, un groupe de femmes s’unit et constitue alors le dernier espoir de survie de l’humanité.

Zack Stenz explique que ce qui l’intéresse particulièrement dans le travail de Robert Jordan ce sont surtout « ses allusions aux origines et à la trame de fond de La Roue du temps [que le scénariste a] toujours trouvées des plus intrigantes. »

Le président d’Iwot productions, Rick Selvage, félicite « la capacité de Zack Stentz à dépeindre des personnages inoubliables qui possèdent de grands pouvoirs tout en étant sujet aux imperfections humaines quotidiennes [ce qui fait de lui le scénariste] idéales pour apporter cette histoire monumentale à un public international ».

Ce premier film sera le fruit d’une collaboration des producteurs Rick Selvage et Larry Mondragon d’Iwot productions ainsi que de Ted Field et de Justin Smith de Radar Pictures. Parmi les producteurs exécutifs du film, on dénombre : James Leon, Eva Longoria et Mike McGuiness. Cependant, aucun partenaire studio ou distributeur n’a encore été choisi.

En attendant la bande-annonce de L'Age des Légendes, vous pouvez toujours visionner celle de la série produite par Amazon :