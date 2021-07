La saga de Michel Bussi, N.E.O, bientôt sur vos écrans

La saga se déroule dans un monde post-apocalyptique où les adultes ont disparu, deux groupes rivaux d’adolescents se partagent Paris : le clan du Tipi (installé dans la Tour Eiffel) et celui du Château (au Louvre). Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus. Mais l'heure de la confrontation a sonné : la guerre entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, alors même que la nature n'a jamais été aussi menacée ?

Elle sera produite par Françoise Guyonnet, Directrice des Séries TV pour StudioCanal, et Aline Panel, présidente d’AUTHENTIC PROD et productrice, la série d'aventures sera écrite par Brigitte Bémol et Julien Simonet (Je Te Promets).

Pour la première « c'est une série événement, moderne et ambitieuse, qui s'adresse prioritairement aux jeunes adultes. A l'heure où nos modes de vie et notre consommation rentrent frontalement en conflit avec la nature, la vision du futur proche décrite dans le projet N.E.O frappe par son réalisme. Avec nos collègues d'EDITIS et nos amis d'AUTHENTIC PROD, nous sommes ravis de travailler avec l’auteur fantastique qu'est Michel Bussi, et nous avons hâte de présenter cette histoire passionnante et inspirante au public du monde entier dans les mois à venir ».

La seconde, elle, se réjouit de retrouver l’auteur Michel Bussi avec qui elle a déjà collaboré. Elle explique : « N.E.O. est un divertissement au sens noble, qui n’empêche pas qu’on tente de répondre aux aspirations des nouvelles générations à œuvrer pour un monde plus juste, en paix et respectueux de l'environnement. »

L’adaptation cinématrographique de l’un de ses romans ne fait pas peur à Michel Bussi. En effet, il est l’un des auteurs français les plus vendus et les plus lus en France (plus de 8 millions d’exemplaires vendus). Ses romans sont traduits dans 36 pays et trois d'entre eux ont été adaptés à la télévision avec succès - Un avion sans elle (éditions Presses de la Cité, 2012), Maman a tort (éditions Pocket, 2016) et Le Temps est assassin (éditions Pocket, 2018).

Il est publié aux Presses de la Cité, Pocket, Phileas et PKJ, qui font partie du groupe d'édition Editis (groupe Vivendi) et collaborera en tant que co-auteur de l'adaptation.

Bien que trois de ses romans aient déjà été adaptés en série, il affirme que N.E.O est le projet « qui [lui] tient le plus à coeur ». Il poursuit : « Je l'ai imaginé comme une saga spectaculaire et addictive, traitant de grandes questions contemporaines. La rencontre des talents d'Authentic Prod et de StudioCanal, leur enthousiasme et leur grand professionnalisme, sont les meilleures garanties pour que mon rêve devienne réalité »/

