Amazon et les éditeurs américains empêtrés dans une procédure antitrust

Dans un courrier commun, les accusés sollicitent l’attention de la juge d’instruction Debra Freeman : ils annoncent le dépôt prochain d’une demande de suspension de la procédure — parce que dans le même temps, une demande de non-lieu a été présentée. De leur point de vue, l’affaire ne repose sur aucun fondement et sera donc rejetée : tout apport dans la procédure parallèle ne représenterait qu’un fardeau juridique inutile.

Sauf que les avocats du cabinet Hagens Berman, basé à Seattle, responsable du dossier, ont rejeté la demande de suspension. Ils proposent plutôt de différer les preuves qu’ils apporteront — notamment avec la production de contrats et de données sur le marché, pointe Publishers Weekly. Rappelons que ce même cabinet avait mené la danse contre Apple, en 2011, toujours dans une procédure de violation de la loi Sherman — celle qui touche à la libre concurrence du commerce.

AMAZON: la justice enquête, encore et encore

La défense fait, elle, valoir que « toute affirmation selon laquelle Amazon a organisé ou participé de quelque manière que ce soit à un complot global » est sans fondement. Et d’ailleurs, cette même idée de complot est un peu grotesque : les accusés sont en effet sous le contrôle des autorités antitrust, et ont recours aux contrats précédemment validés par ces dernières.

Le paradoxe devient splendide quand le courrier indique que voilà quelques années, lors du procès Apple, les actuels accusés auraient alors conspiré pour réduire les parts de marché d’Amazon, dans le secteur du livre numérique…

Pour les avocats des plaignants, ce n’est que la répétition d’une histoire connue : avec Apple, les Big Five (Ndr : les groupes éditoriaux américains) souhaitaient contrôler le marché et le prix des ebooks. Apple, de son côté, souhaitait mettre un frein à toute concurrence sur le prix de vente entre détaillants. Or, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, on retrouve presque les mêmes sur le banc de l’infamie.

Pour mémoire, le procès entamé en 2011 avait conduit à ce que 33 États et le ministère de la Justice américaine portent plainte. Et une amende de 450 millions $ s’était abattue sur Apple, quand les éditeurs américains avaient opté pour un accord à l’amiable de plusieurs dizaines de millions de dollars.

