Chapelwaite : une adaptation d’une nouvelle de Stephen King

Annoncée par le site de Stephen King, la sortie du premier épisode de cette adaptation est prévue le dimanche 22 août, disponible en streaming.

Le synopsis de Chapelwaite :

Se déroulant dans les années 1850, la série suit le capitaine Charles Boonequi déménage sa famille de trois enfants dans sa maison ancestrale dans la petite ville apparemment endormie de Preacher's Corners, dans le Maine, après la mort de sa femme en mer. Cependant, Charles devra bientôt affronter les secrets de l'histoire sordide de sa famille et se battre pour mettre fin aux ténèbres qui affligent les Boones depuis des générations.

Ce qui différencie Chapelwaite des autres récits de King et qui le rend si intéressant, c'est qu'il explore un coin moins connu de la mythologie de l'auteur. Plutôt qu’un décor contemporain, on retrouve, en plus d’une ambiance horrifique bien spécifique à l’auteur, un cadre d'époque qui se déroule dans les années 1850, apportant ainsi un charme supplémentaire à cette nouvelle.

La série est produite par Donald De Line (Ready Player One), tandis que Jason Filardi et Peter Filardi sont producteurs exécutifs et supervisent l'ensemble. Il s'agit notamment de la première série signée EPIX Productions.