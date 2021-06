Sam et le pouvoir des mots de Marjorie Danna et Nicolas Haverland : une aide fantastique pour affronter le quotidien 

Originaire de la planète Touscop’1 et fraîchement arrivée sur Terre, Madame Com’Com’ est dotée d’un super-pouvoir : celui de mieux communiquer avec les autres. Sa toute première mission sera d’aider le jeune Sam, dont les journées ne sont pas très joyeuses. À peine réveillé, le garçon sait qu’il va recevoir des ordres, devoir se dépêcher et se faire gronder… Heureusement, Madame Com’Com’ est là et lui confie une clochette magique. Quand Sam l’actionne, cette sympathique extraterrestre vole aussitôt à son secours.

Adepte de la communication non violente et de la psychologie positive, Madame Com’Com’ aide Sam avec patience et toujours de façon ludique, à mieux se faire comprendre des autres. Analyser ses émotions positives comme négatives, exprimer son ressenti, parler à la première personne… Voilà autant de pistes pour désamorcer en douceur les drames du quotidien, comme réciter une poésie au tableau, se disputer avec sa meilleure amie ou ne pas être sélectionné dans l’équipe de foot...

Les conseils que donne Madame Com’Com’ à Sam sont autant d’outils que le jeune lecteur pourra s’approprier facilement grâce à cet ouvrage, conseillé à partir de 7 ans. D’autant que l’auteur invite régulièrement le lecteur à réfléchir et à proposer, lui aussi, des solutions pour aider Sam à se sortir de situations inconfortables.

Si le sujet de ce livre est traité avec sérieux et professionnalisme, le ton n’en reste pas moins léger. Assez pour qu’un enfant se laisse prendre au jeu, aidé par Madame Com’Com’, une créature à mi-chemin entre la marraine de Cendrillon et Superman. Ce récit est aussi rythmé par des illustrations dynamiques et colorées, qui rappellent un peu les codes graphiques de la BD et sauront ravir les plus jeunes.

Élodie Soury-Lavergne

Marjorie Danna et Nicolas Haverland - Sam et le pouvoir des mots – éd. Pera -9782490190041 – 13.50 €

