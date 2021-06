Archives détective de Nancy Guilbert et Anna Griot : une chasse au trésor dans la mémoire de papier

Commence alors un voyage fascinant pour l’enfant que les archivistes accompagnent dans sa quête. « Ici, une page étourdie frôle ma joue. Là, une carte espiègle s’enroule autour de mes jambes. » De la salle de lecture à l’Atelier aux mille papiers, c’est tout un univers qui prend vie sous ses yeux et ses pieds, jusqu’à la découverte de l’archive tant convoitée.

Conseillé dès l’âge de six ans, l ’album Archives détective est la troisième collaboration entre Nancy Guilbert et Anna Griot. Il est coédité par les éditions Courtes et Longues et les Archives départementales de Haute-Savoie qui souhaitaient faire connaître leur univers aux enfants.

Nancy Guilbert a imaginé une véritable chasse au trésor qui permet d’initier les petits lecteurs aux missions et au vocabulaire des archives, sans les enfermer dans l’aridité d’un documentaire. C’est le rêve qui prime ici, sublimé par les illustrations colorées d’Anna Griot auxquelles le format à l’italienne rend hommage. Son dessin fourmille de détails qui absorbent le regard.

La magie opère lorsque le narrateur s’engouffre à l’intérieur d’un arbre immense où « pages et feuillets bruissent, parchemins et registres se déplient, cartes et plans tournoient gaiement, sceaux et plaques de verre reluisent ». À l’ère du numérique, quelle joie de se rappeler que la mémoire et le patrimoine sont aussi une affaire de papier !

« Le temps des hommes est de l’éternité pliée », écrivait Jean Cocteau dans La Machine infernale. Cette citation apparaît judicieusement, au tout début du livre.

Alexandra Oury

Nancy Guilbert et Anna Griot — Archives détective — Ed. courtes et longues — 9782352902669 — 22 €

