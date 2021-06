Working Title, une mise en abyme cinématographique 

Le 7 juin 2021, les éditions Pygmalion ont annoncé que Bonne Pioche Story a acquis les droits du roman La Malédiction de la zone de confort de Marianne Levy, publié par leur propre maison, en vue d’une adaptation en série.

Le résumé de La Malédiction de la zone de confort :

Rose a (presque) tout pour être heureuse. Après 763 auditions infructueuses elle a enfin décroché son premier grand rôle dans la série télé de l'année. Elle peut compter sur le soutien d'une joyeuse bande et d'un fiancé imaginaire avec qui elle assure vivre, enfin, une relation équilibrée. Son unique manque ? Un précieux recueil de poésie médiévale dont elle a besoin pour calmer son émotivité pathologique. Ben n'a (presque) rien pour être heureux. En panne d'émotions, le scénariste et auteur de polars n'arrive plus à écrire une ligne. Il se noie dans un quotidien sinistre qu'il dissimule mal à ses deux seuls amis. Son unique réconfort ? Les mails hystériques d'une dingue qui lui réclame un bouquin comme une naufragée, une bouée au milieu du Pacifique. Ils étaient faits pour ne PAS se rencontrer. Probabilité qu'ils vivent un jour heureux ensemble : nulle. Probabilité qu'une probabilité soit fausse : non négligeable. Et si la vie déjouait les algorithmes ?

Intitulée Working Title, elle sera produite par Victoire d’Aboville, de Bonne Pioche Story, et scénarisée par Marianne Levy, l'autrice de la création originale.

En 2020, c'est l'arrivée de cette productrice au sein de l'entité du groupe Bonne Pioche (Emmanuel Priou et Yves Darondeau) qui amène à la création de Bonne Pioche Story. Cette dernière développe et produit des films et des séries de fiction pour la télévision ou les plateformes en France et à l’international.

Working Title rend compte de la réalité à laquelle sont confrontés les créateurs. En parallèle, elle rendra aussi hommage à de nombreux maîtres de la comédie tels que Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Aaron Sorkin entre autres.

Selon le communiqué, la série hybridera « deux genres le « whodunnit » et la comédie romantique, elle traitera de l’enjeu de l’intimité dans un monde ultra connecté gouverné par des algorithmes impuissants à enrayer la solitude malgré le storytelling.

Pour Victoire d’Aboville, « Working Title est une réflexion sur notre capacité à devenir l’auteur de notre propre vie. Arène dédiée à la dramaturgie, les plateau de tournage s’imposent comme des lieux clos réunissant des personnages que tout oppose, propices à l’émergence de dilemmes inimaginables. Mais au-delà de l’arène et de la force intellectuelle du propos, c’est ce don tout particulier qu’a Marianne Levy pour nous embarquer dans l’univers de ses personnages qui m’a plu. La mission de ''Working Title ''est ainsi d’offrir au public une fenêtre sur un monde de liberté, de libre-arbitre et d’affirmation de soi ».

Pour l’autrice, Marianne Levy, cette adaptation est « un bonheur et défi passionnant » ! Car elle lui permet de « renouer avec les personnages de La Malédiction de la zone de confort qui [lui] ont permis de passer de l’autre côté du miroir et de devenir auteure ».

Pendant des années, l'autrice a couvert des évènements sportifs pour plusieurs quotidiens nationaux. C'est en 2017 qu'elle commence sa carrière en tant qu'auteure en éditant La Malédiction de la zone de confort puis Chaussures à son pied, Dress Code et petits secrets, en 2019, toujours chez les éditions Pygmalion.

En 2020, Marianne Levy co-crée et co-écrit Christmas Flow avec Henri Debeurme et Victor Rodenbach pour Netflix. Réalisée par la cinéaste Nadège Loiseau, la série arrivera en fin d'année et regroupera entre autres Shirine Boutella, Aloïse Sauvage, Marion Seclin et Camille Lou.

La Malédiction de la zone de confort – Marianne Lévy – éditions Pygmalion - 9782756423036 – 7,80 €