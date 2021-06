Philippe d'Orléans, Le Régent absolu 

Le livre se lit agréablement. Il se situe constamment au plus près des sources et des témoignages des contemporains, pour suivre pas à pas la vie ce celui qui fut d’abord le duc de Chartres : un jeune homme prince de guerre, insatiable et téméraire sur les champs de bataille de la fin du règne de son oncle, compositeur d’opéras, peintre de talent, physicien passionné, homme d’esprit et de culture, joueur de viole de gambe, de flûte et de clavecin, avant d’incarner l’État royal à la mort du Roi-Soleil, lui qui ne fut jamais convié à quelque conseil que ce soit du vivant de Louis XIV.

Les pages les plus fortes sont précisément consacrées à l’exercice du pouvoir : Alexandre Dupilet est, par ailleurs, l’auteur d’une thèse originale et remarquable sur la polysynodie, ce qui lui permet d’intégrer ici les principaux résultats de ses recherches.

On mesure à quel point Philippe d’Orléans, dès le lendemain de la mort du Roi Soleil, a endossé, avec une facilité déconcertante, les habits de régent et démontré son extraordinaire capacité d’adaptation, d’opportunisme, mais aussi de pragmatisme et de conciliation pour éviter un éclatement de la monarchie comme souvent lors des minorités : le spectre de la Fronde a constitué un référent constant tout au long de son « règne ».

[Premières pages] Alexandre Dupilet - Le Régent - Philippe d’Orléans, l’héritier du Roi-Soleil

Ce « Régent absolu », ce « prince du consensus » - intégrer au pouvoir parlementaires et grands du royaume qui risquaient de le mettre en cause – est parvenu à tenir ferme le timon de l’État et mener à bien ses deux objectifs, la paix et la réduction de la dette.

Ce fut au prix de deux extraordinaires « inventions » que le livre décrit avec beaucoup de pertinence :

- La triple puis la quadruple Alliance (France, Angleterre, Pays-Bas, Saint Empire romain germanique), une véritable « révolution copernicienne en matière de diplomatie », entreprise par l’abbé Dubois.

- Le fameux « Système » de Law (des billets de monnaie en guise d’instruments d’échanges), qui se termina par un retentissant échec, mais contribua paradoxalement à redynamiser l’économie exsangue du royaume.

Alexandre Dupilet explique avoir voulu relever un défi : « Cette nouvelle biographie n’a d’autre ambition que de faire du Régent un personnage un peu moins ‘indéfinissable’ »

Est-il parvenu à relever ce défi ? La réponse est largement affirmative.

Joël Cornette de Saint-Cyr

En partenariat avec le Château de Versailles

Alexandre Dupilet - Le Régent - Philippe d’Orléans, l’héritier du Roi-Soleil - Tallandier - 9791021001435 – 25 €