Demon Slayer : après le film, les fans attendent le jeu

En février dernier, le studio CyberConnect2 dévoilait une première présentation de gameplay. Si peu de détails ont été communiqués, l’œuvre semblait s’inscrire dans la lignée de Naruto Ninja Storm, un autre jeu du studio sorti en 2008.

Ce jeu de combat en arène proposera aux joueurs de s’affronter dans des duels esthétisés, chaque attaque faisant directement référence à des mouvements propres aux personnages au sein du manga et de l’anime.

Jusque là cinq personnages étaient attendus au casting : Tanjiro et Nezuko bien sûr, mais aussi Kanado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara et Giyu Tomioka. Une vidéo de présentation offrait un aperçu des attaques de chaque avatar.

Un nouveau personnage bien de plus de faire son apparition, il s’agit de Murata, qui apparaît pour la première fois au chapitre 28 du manga.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba est attendu sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series et PC, sans doute cette année.