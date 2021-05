Benoît Sokal : mort d'un passionné, de la BD aux jeux vidéo

Véritable visionnaire et artiste exceptionnel, il a marqué l’histoire de Microids de son oeuvre. Benoît Sokal était un travailleur acharné qui a œuvré pour le jeu vidéo avec la création, en 1999, de L’Amerzone : Le Testament de l’Explorateur.

Sa patte artistique a façonné un univers inoubliable pour de nombreux joueurs à travers le monde. Cette expérience l’a amené à devenir pendant plusieurs années le directeur artistique de Microids.

Benoît s’est également illustré par la création d’une franchise culte du jeu vidéo : Syberia. Il a réussi avec talent à transposer son amour pour l’Europe de l’Est et son Histoire en proposant des aventures singulières qui continuent de marquer les fans de son travail exceptionnel.

Auteur de bande dessinée, il travailla sur une série policère mettant en scène un canard alcoolique – et détective privé, Canardo. En 2017, il se lançait avec François Schuiten dans un projet ancien, Aquarica, monte où machine, nature et humains se croisaient, sans forcément se comprendre tout à fait.

« La transition de l’organique au mécanique, c’est un enjeu contemporain bien connu : les recherches d’Elon Musk, ce milliardaire embarqué dans le développement d’un transhumanisme, fait régulièrement l’objet d’articles », notait Benoît Sokal, particulièrement intéressé par le sujet.

Les éditions Casterman qui ont accompagné le parcours de l’auteur depuis février 1978, ont diffusé un communiqué.

Créateur de la série Canardo, cet amoureux de la nature avait contribué à l’aventure (À suivre) dès le premier numéro de la revue avec une fable écologique et caustique intitulée Vie et mœurs du colibri géant. Maniant l’humour noir avec brio, Benoît Sokal a véritablement réinventé une forme de récit satirique adulte, influencé à ses débuts par l’ironie de la Série noire, la figure du détective privé (de Marlowe à Columbo), et la nervosité de l’encrage de Franquin. Par ses dialogues cyniques et ses personnages pittoresques, Canardo aura marqué l’entrée du catalogue Casterman dans l’âge adulte.

Né en 1954 à Bruxelles, Benoît Sokal étudie la bande dessinée à l’Institut Saint-Luc, notamment aux côtés de son ami François Schuiten. C’est d’ailleurs dans la revue de cette école, Le 9e Rêve, que ses premières histoires courtes pa-

raissent. En plus des 25 aventures de Canardo publiées pendant quatre décennies, Sokal fait figure de pionnier dans plusieurs domaines liés aux nouvelles technologies. Il est par exemple l’un des premiers à expérimenter la mise en couleurs informatique, dès 1994. À la veille de l’an 2000, Benoît Sokal lance son premier jeu vidéo, L’Amerzone, qui connaît un immense succès critique et public à travers le monde, avec plus d’un million d’exemplaires vendus. Sui- vront la saga Syberia (3 jeux, entre 2002 et 2017), puis Paradise (2006) et L’Ile noyée (2007).

Reconnu pour son talent de créateur d’univers, il reçoit le titre de « personnalité de l’année » au Phénix Awards du jeu vidéo en 2002. En 2010, Benoît Sokal revient à la bande dessinée avec la trilogie Kraa (2010 à 2014), une grande fresque d’aventures aux influences chamaniques. Il n’aura pas eu le temps de réaliser l’un de ses derniers projets : dessiner entièrement seul, en couleur directe, une enquête de Canardo...

Les Éditions Casterman s’associent à la douleur de son épouse Martine et de leur fils Hugo.