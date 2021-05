ARTE Book club : venez discuter littérature sur YouTube et sur Twitch    

Imaginé durant le premier confinement, ce projet de club de lecture numérique entendait ainsi répondre à une envie de lecture, mais surtout à un besoin d’échanges autour des livres.

Annonçant une semaine à l’avance le livre choisi pour l’émission, Redek et Pierrot animaient ensuite des débats autour de l’œuvre et de l’auteur. Les internautes et les invités occasionnels de l’émission avaient la possibilité d’échanger librement en direct.

Durant 5 semaines, ils ont ainsi proposé des rendez-vous d’environ trois quarts d’heure sur la chaîne YouTube d’ARTE. La formule éprouvée, les deux YouTubers ont relancé la machine en décembre dernier pour une seconde saison. Ce soir sonne le retour du duo, qui vient d’annoncer le début de la saison 3 sur Twitter.

Aucun livre n’a cependant été annoncé. L’unique photo accompagnant le post proposant un décor plus soigné que lors des deux premières saisons, on peut s’attendre à quelques changements dans la formule de l’émission.

Discuter littérature sur Twitch

En plus de leurs vidéos pensées pour « réinventer l’essai littéraire » et de leur collaboration avec ARTE, Le Mock propose en la personne de Redek une émission sur Twitch. Lancée le 1er mai dernier, et sobrement intitulée Onestlundi, la chaîne offre de discuter des grands textes littéraires tous les lundis soir.

L’émission rejoint la longue série de streams dédiés à la littérature et aux livres qui sont apparus ces dernières années. Créé en 2011 et racheté en 2014 par Amazon, Twitch a connu une croissance impressionnante lors des deux confinements successifs et est devenu une nouvelle façon de partager des livres.

D’abord réservée aux jeux vidéo et à l’e sport, la plateforme a élargi son contenu. On peut désormais y retrouver des booktubeuses françaises reconnues comme Bulle Dop qui donne rendez-vous de lectures réguliers et propose une émission mensuelle intitulée La Bulle Littéraire. On trouve également des auteurs organisant des ateliers d’écriture et des libraires animant des émissions.