Twitch, une nouvelle façon de partager des livres

La place de la lecture n’est plus à démontrer sur internet. Pour preuve, les blogs continuent de fleurir, les sites d’avis littéraire s’étoffent, les contenus booktube, bookstagram et maintenant booktok (sur TikTok) voient encore le jour quotidiennement. Pour autant, confinement oblige, il commençait à manquer un certain sens du partage, de l’échange et du rendez-vous et c’est sur Twitch qu’il commence à se développer.

Bien qu’habituellement associé à l’e-sport et à ses compétitions, le média se diversifie. Plus besoin de jouer aux jeux vidéo comme un pro ou de comprendre les subtilités d’une partie de poker sur un site de casino en ligne, la plateforme de streaming est devenue un véritable réseau social du direct vidéo. Les artistes, les auteurs et même les politiciens se sont fait une place sur le média. Depuis son rachat en 2014 par Amazon, il semblerait même que Twitch fasse de l’ombre à YouTube...

Lecture live par des éditeurs, ateliers d’écriture en compagnie d’auteurs, émissions littéraires animées par des booktubeur, questions-réponses et tables rondes interactives, débats enflammés, tout ceci n’est qu’un aperçu de ce que vous pourriez rencontrer sur les différentes chaînes qui ne cessent de se multiplier ces derniers mois. Auteurs, éditeurs, libraires, c’est toute la chaîne du livre qui trouve peu à peu sa place sur les web TV et autres radio libres.

Pour exemple on pourra citer la booktubeuse française Bulle Dop qui propose sur sa chaîne Twitch des rendez-vous de lectures communes, mais également une émission mensuelle littéraire intitulée La Bulle Littéraire. Certains auteurs comme Morgan Glencoe ou encore Daniel Mat proposent des rendez-vous d’écriture comme de véritables espaces de travail. Les salons mutent et deviennent des évènements en ligne comme « Poésie partout ».

Véritable espace de partage et d’échange, la Ligue des auteurs professionnels s’est également emparée de cette opportunité et propose d’ores et déjà deux émissions : Artistes auteurs un statut ! et Urgence URSSAF !. La première est présentée comme une table ronde interactive en direct traitant d’une nouvelle thématique. Par ce biais la ligue continue « d’informer massivement » tout en donnant la parole aux artistes-auteurs.

Créé en 2011, Twitch a connu une croissance sans précédent depuis le début de la pandémie. La moyenne de spectateurs ayant quasiment doublé entre janvier 2020 et 2021 tout comme le nombre de chaînes proposées. En effet, la proximité avec le public n’est pas le seul avantage, la diffusion en live étant nettement moins chronophage que la réalisation de contenu vidéo à destination d’autres plateformes tel que YouTube. De quoi assurer un bel avenir à Twitch...