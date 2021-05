Décès du poète SAÏD, exilé iranien sur le sol allemand

Né à Téhéran en 1947, SAID arrive à Munich en 1965 pour y faire ses études. Très rapidement, il participe au mouvement protestataire des étudiants iraniens contre le régime du shah, un mouvement qui s’inscrit dans celui plus général des étudiants allemands de 1968.

Faisant partie des intellectuels dissidents au régime des mollahs après le départ du shah, il ne lui sera plus possible de retourner dans son pays. Tout en restant politiquement actif, il se consacre dès lors à la littérature et devient un des plus éminents représentants de la littérature allophone en Allemagne. Son œuvre est extrêmement variée. Son écriture est précise, minimaliste, innovante.

Dans ses textes, l’amour et l’exil devenaient plus que des thèmes : des motifs principaux, alimentant l’écriture, tant en poésie qu’en prose.

Outre des textes et des témoignages polémiques marquant son engagement politique (der lange arm der mullahs. notizen aus meinem exil. münchen, 1995 - le bras long des mollahs), il écrit une magnifique poésie intimiste, où tristesse et souffrance, tendresse, amour et érotisme se côtoient et s’interpénètrent sans cesse, rappelant au lecteur à la fois les joies et la vanité de ce monde. Il est l’auteur également de contes pour enfants, de pièces de théâtre, de pièces radiophoniques et de nouvelles fantastiques.

Il a reçu de nombreux prix littéraires (notamment les Prix Goethe, Rückert et Chamisso), est traduit dans plusieurs langues. Il a été de 2000 à 2002 président du PEN club allemand.

En France, Actes Sud avait fait paraître ses Psaumes en avril 2013 (trad. François Mathieu), Métailié proposait en 2003 Paysages d’une mère lointaine (trad. Nicole Bary) et en 98, Éditions Nord-Sud publiait La fleur sans couleur, un conte illustré par Kveta Pacovska (trad. Géraldine Elschner).

