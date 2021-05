L’hôtel de verre d'Emily St John Mandel : vies brisées

Emily St John Mandel est une auteure canadienne, originaire de Colombie-Britannique, dont le précédent ouvrage, Station Eleven, publié en 2014 au Canada (en 2016 en France) a connu un succès mondial, traduit en plus de trente langues.

Ce roman post-apocalyptique décrivait la chute de notre civilisation terrassée en deux semaines par une sorte de grippe très contagieuse…

Avec L’hôtel de verre, elle nous offre un roman complètement différent et c’est l’une des grandes forces de cette auteure d’être capable de changer ainsi aussi radicalement d’univers. Mais l’on reconnaît son style de narration, fragmentée en courts chapitres, éclatée dans l’espace et le temps, multipliant les points de vue et les personnages, jusqu’à convoquer un nous collectif, sorte de chœur antique parlant au nom des employés d’une société.

Le lecteur s’attache donc tout d’abord aux pas de Paul, étudiant, musicien et toxicomane qui fuit Toronto en 1999 et retrouve sa demi-sœur Vincent ; à Walter qui gère un luxueux hôtel de verre (celui du titre) installé sur un îlot perdu au large de l’île de Vancouver ; à Leon Prevant, cadre dans le transport maritime ; à Jonathan Alkaitis, richissime homme d’affaires, qui propose à Vincent de partager sa vie de luxe et de plaisirs… Et là apparaît, finalement, le thème central du roman : Jonathan Alkaitis est un escroc à la Madoff qui a monté une gigantesque pyramide de Ponzi sur le point de s’écrouler, entraînant dans sa chute des dizaines de vies.

L’auteure s’intéresse à chacune de ces vies, en souligne la fragilité – une décision irréfléchie, un mauvais investissement et plusieurs existences basculent – mais aussi leur essentielle contingence. Rien n’est jamais écrit d’avance, d’autres réalités étaient possibles et Emily St John prend plaisir à jouer avec ces « réalités alternatives », ces « contrevies » qui se dérouleraient en parallèle et « qui ne semblent pas moins réels que la vie où [l’on a] atterri ».

L’ensemble est étonnant de maîtrise, brillant – tout s’agence remarquablement -, et cependant l’on reste un peu sur sa faim : toutes ces vies que l’on n’a fait qu’effleurer… On aurait aimé passer plus de temps avec Olivia, Vincente, Walter, Paul, Simone et tous les autres.

Laurence Baulande

Emily St. John Mandel, trad. Gérard de Chergé - L’hôtel de verre - Payot-Rivages – 9782743651657 – 22 €