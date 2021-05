Clarivate acquiert ProQuest pour 5,3 milliards $

Au fil des ans, ProQuest a gentiment grandi : en 2015, le rachat de Ex-Libris, fournisseur de solutions cloud pour l’enseignement supérieur, ou plus récemment, le déploiement d’une structure en Amérique du Sud.

Mais cette fois, le gros joueur a été avalé par un plus important poisson : Clarivate, basée à Londres, propose « des outils et des services autour de la propriété intellectuelle et de la production de connaissances », peut-on lire sur leur site. Elle est aussi spécialisée dans l’analyse de données, pour les secteurs scientifiques et universitaires.

En s’offrant ProQuest, qui a réalisé 876 millions $ de chiffre d’affaires en 2020, et qui compte plus de 25.000 partenaires à travers le monde, Clarivate réalise un développement significatif. La fusion des deux structures aboutira à des outils informatiques plus performants, assure la société.

En outre, c’est le marché des bibliothèques publiques et de recherche qui s’ouvre à Clarivate, de par les accords que ProQuest avait signés.

Complémentaires, selon le PDG de Clarivate, Jerre Stead, elles partageraient « l’objectif d’accélérer l’innovation grâce à la recherche et le partage de connaissances ».