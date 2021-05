Les écrits de Suzanne Simard sur la communication des arbres bientôt adaptés

Suzanne Simard, biologiste à l'origine de nombreuses théories sur la communication des arbres, fera prochainement l'objet d'une production audiovisuelle basée sur son propre livre, Finding the Mother Tree : Discovering the Wisdom of the Forest, paru en 2021.

Dans cet ouvrage, elle raconte son parcours et les difficultés auxquelles elle a dû faire face, confrontée au scepticisme de la communauté scientifique à son égard. Aujourd'hui, ses découvertes sur la manière dont les arbres communiquent entre eux, à l'aide notamment des champignons mycorhiziens.

Ses recherches ont notamment inspiré l'écrivain américain Richard Powers pour son livre L'Arbre-monde, traduit par Serge Chauvin aux éditions du Cherche-Midi.

Publié le 4 mai dernier, l'ouvrage a fait l'objet de vives enchères, remportées par l'actrice Amy Adams et l'acteur Jake Gyllenhaal, via leur société de production respective.

« Finding the Mother Tree n'est pas seulement une autobiographie inspirante sur le travail d'une vie d'une femme, il constitue aussi un appel à se connecter avec la nature, à la protéger et la chérir », remarquent Amy Adams et Stacy O’Neil, cofondatrices de Bond Group Entertainment.

Pour l'instant, la forme de cette adaptation n'est pas encore connue...

via Variety

Photographie : Amy Adams en 2017 (Walt Disney Television, CC BY-ND 2.0)