En série ou en film, les adaptations de livres crèvent l'écran

The Boys l'artbook officiel de la série

L'Artbook officiel de The Boys est une plongée fascinante dans les coulisses de la série la plus noire, choquante et drôle du moment, une satire mordante des super-héros et des Etats Unis contemporains, adaptée du comic book classique de Garth Ennis (Preacher) et Darick Robertson (Transmetropolitan). Vous y trouverez des dessins de productions exclusifs à couper le souffle, des photographies de tournage, des entretiens ave les acteurs et les équipes créatives et techniques. C'est le complément idéal de la série, et un indispensable pour les fans de cette série désormais culte ! Petar Aperlo a écrit de nombreux livres sur les coulisses de films et de jeux vidéos comme Watchmen : The Art of the Film, Watchmen : The Official Film Companion, Chappie : The Art of the Movie, Batman vs Superman : Dawn of Justice : The Art of the Film, et plus récemment Army of the Dead : The Making of the Film. The Boys : Artbook officiel est son premier livre traduit en français. Il a également réalisé l'adaptation en jeu sur console de Watchmen et Le royaume de Ga'Hoole - La légende des gardiens et co-scénarisé Enlèvement, un film d'horreur de Clay Straub.