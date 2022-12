François Busnel adapte le roman de Sandrine Collette, On était des loups

François Busnel avait expliqué avoir pris goût à la réalisation après avoir mené le tournage de son premier film, Seule la terre est éternelle, sorti en mars dernier.

La nature et la filiation

Ce documentaire, non « sur Jim Harrison, mais avec Jim Harrison », embarquait les spectateurs pendant près de deux heures au cœur de l’Amérique des grands espaces et de l'inspiration de l'auteur. L’animateur de France Télévision avait développé : « Jim Harrison me disait : “Tu ne vas quand même pas faire toute ta vie ce que tu sais faire !”. »

Voici le résumé de l'éditeur pour On était des loups :

Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu’il s’est passé quelque chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l’attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d’un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence qui s’effondre, Liam a une certitude. Ce monde sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d’autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur accompagné d’un enfant terrifié. Dans la lignée de Et toujours les Forêts, Sandrine Collette plonge son lecteur au sein d’une nature aussi écrasante qu’indifférente à l’humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l’instinct paternel et le prix d’une possible renaissance.

Outre le le Prix Renaudot des Lycéens, On était des loups a été choisi par le Prix Jean Giono 2022, faisant de l’œuvre une des plus récompensées de la rentrée littéraire.

Parmi l’importante production de Sandrine Collette, on peut citer Des nœuds d’acier (Denoël), Il reste la poussière (Denoël), et Les larmes noires sur la terre (Denoël). En 2020, son ouvrage Et toujours les Forêts a été couronné, entre autres, par le Prix du Livre France Bleu PAGE des libraires 2020, le Grand Prix RTL Lire et le Prix de La Closerie des Lilas.

Le tournage de l’adaptation de son dernier romain devrait débuter cet automne, au Canada et dans le Nord des États-Unis, avec un casting américain. Parmi ses autres projets, pour France Télévisions, le présentateur souhaite aussi écrire et réaliser une « minisérie sur un grand écrivain du XXe siècle ».

