Zoe Kazan adapte À l'est d'Éden, de John Steinbeck, avec Florence Pugh 

La version de 1955, premier film d'Elia Kazan réalisé en couleurs, avait reçu le Golden Globes du Meilleur film dramatique ; il avait aussi révélé James Dean dans son premier grand rôle, qui avait été nommé dans la catégorie du Meilleur Acteur, aux Oscars.

La petite fille d'Elia Kazan, Zoe, propose ainsi cette année une nouvelle adaptation, en mini-série cette fois, de l'ouvrage emblématique de John Steinbeck inspiré par le quatrième chapitre de la Genèse, celui qui raconte l'histoire de Caïn et Abel. Le livre explore les thèmes de la dépravation, de la bienfaisance, de l'amour, de la lutte pour l'acceptation, de la grandeur et de la capacité de s'autodétruire.

La nouvelle, annoncée par Deadline, a ravi de nombreux fans de Florence Pugh, que l'on apercevra bientôt aux côtés d'Harry Styles dans Don't Worry Darling d'Olivia Wilde. L'actrice incarnera le rôle de Cathy Aimes, principale antagoniste du livre, que Steinbeck lui-même qualifiait de « monstre psychologique » à l'âme « déformée ». Florence Pugh coproduira également la série.

« Je suis tombée amoureuse d'À l'est d'Eden dès la première fois que je l'ai lu, quand j'étais adolescente. Depuis, adapter le roman de Steinbeck - son incroyable histoire, ses trois générations, dans son intégralité - a toujours été mon rêve », a déclaré Zoe Kazan.

« Florence Pugh est la Cathy idéale ; je ne peux pas imaginer une actrice plus saisissante pour donner vie à ce personnage. L'écriture de cette série, au cours des deux dernières années, a été le point culminant et créatif de ma vie. J'espère qu'avec nos partenaires Netflix, Anonymous Content et Endeavor Content, nous pourrons rendre justice à ce texte - et l'éclairer sous un jour nouveau pour le public du XXIe siècle. »

En France, À l'est d'Eden est publié aux éditions Livre de Poche, dans une traduction de J-C Bonnardot. Le réalisateur, ainsi que le reste du casting sont encore inconnus. Zoe Kazan avait été révélée au grand public par son second rôle dans le drame acclamé Les Noces rebelles de Sam Mendes, et a produit et scénarisé les deux longs métrages Elle s'appelle Ruby et Wildlife - Une saison ardente.

Crédits : Gage Skidmore / (CC BY-SA 2.0)