Deux romans de Mahi Binebine adaptés par Netflix

Après la peinture et l’écriture, Mahi Binebine est en passe de devenir scénariste : « La réalisatrice Marcela Said, (qui a notamment travaillé pour les séries Netflix, Lupin et Narcos), m’a dispensé, durant trois semaines, une formation aux îles Canaries pour apprendre à adapter au petit écran le manuscrit du premier livre, Le fou du roi », livre l’auteur de Mon frère fantôme, paru en mai de cette année chez Stock, à Média24.

Un budget de 10 millions € ?

Toujours selon l’artiste son autre roman, mais également l’œuvre de son frère, Aziz Binebine, Tazmamort, dispose déjà d'un scénario, écrit par le Belge Martin Brossollet. Ce dernier a récemment participé au film, Eiffel, de Martin Bourboulon. La fin de l’écriture est normalement prévue pour le 15 septembre 2022, et le tournage des 3 séries devrait démarrer courant 2023.

Si le prix de rachat des droits d’adaptation n’a pas été révélé, Mahi Binebine affirme qu’il est prévu d’injecter 10 millions € pour le tournage de l’adaptation du fou du roi. Des têtes d’affiche américaines et des acteurs français d’origine maghrébine ont déjà pu découvrir le script, et une partie des tournages aurait lieu au Maroc.

Né en 1959 à Marrakech, Mahi Binebine a publié son premier texte en 2005 aux éditions de l’Aube, Le Griot de Marrakech. Parmi ses autres oeuvres, on peut citer, Les Étoiles de Sidi Moumen, édité chez Flammarion en 2009, pour lequel il a reçu le prix du Roman arabe l’année suivante. Ses deux ouvrages promis à une adaptation télévisuelle, Les Funérailles de lait et Le fou du roi, sont parus chez Stock, respectivement en 1994 et 2017.

Le premier brosse le portrait de Mamaya, vieille femme recluse et malade, qui se souvient de sa mère, de son mariage arrangé avec le maître d’école ou encore de l’Absent, ce fils aîné disparu sans qu’on sache s’il vit ou non. Le second est la chronique « d’une famille shakespearienne », où le père est un courtisan du roi et le frère en prison.

