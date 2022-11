Scarlett Johansson dans une série tirée d'un livre de John Katzenbach

Traduit en français sous les titres Scorpion noir et Juste cause par Jacques Guiod aux éditions Presses de la Cité, Just Cause sera adapté pour l'écran par Christy Hall (I’m Not OK With This, Daddio). Les enchères ont été remportées par Amazon Studios, pour une diffusion sur la plateforme de streaming de la multinationale.

Pour les besoins de la série, précise Deadline, le personnage principal du livre de John Katzenbach, le journaliste Matt Cowart, deviendra une journaliste, Madison « Madi » Cowart, envoyé pour rendre compte des derniers jours d'un condamné à mort.

Le résumé de l'éditeur pour Juste cause :

Prison d'État de Floride : Ferguson, jeune étudiant noir, attend l'heure de son exécution pour un crime qu'il nie : le viol et l'assassinat d'une fillette. Il clame son innocence dans une lettre au journaliste Matthew Cowart. Celui-ci, à force de conviction et d'engagement personnels, obtient bientôt la réouverture du dossier... et la remise en liberté du jeune homme. Mais une série de crimes atroces commence alors à ensanglanter la région...

Ironie du sort, Scarlett Johansson apparaissait déjà au casting de la première adaptation du roman de John Katzenbach, intitulée Just Cause également et sortie en salles en 1995. Le film, réalisé par Arne Glimcher, comptait dans sa distribution Sean Connery, Laurence Fishburne et Kate Capshaw, ainsi que Johansson, donc, âgée de 10 ans seulement.

Pour l'instant, aucune date de tournage ou de diffusion n'a été communiquée par Amazon Studios. Pour l'éditeur français, voilà l'occasion rêvée de rééditer l'ouvrage, qui n'est plus disponible à la vente.

Photographie : Scarlett Johansson en 201 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)