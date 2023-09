Oates, Calvino, Sapienza... Sur Arte, l'écrit à l'écran

Patrice Chéreau, irrésistiblement vivant

Il a marqué d’une empreinte indélébile le théâtre, le cinéma et l’opéra. Metteur en scène et réalisateur prolifique à la présence magnétique, Patrice Chéreau (1944-2013) a pratiqué l’art de la remise en question avec constance pour façonner une œuvre novatrice, ancrée dans les problématiques sociales, politiques et culturelles de son temps. À l’occasion des dix ans de sa disparition, voyage dans la vie et l’œuvre d’une figure majeure de la scène européenne.

Un documentaire de Marion Stalens (France, 2023, 1h30mn), coproduit par ARTE France et Kuiv Productions.

Diffusion le 2 octobre 2023 et en ligne pendant 3 mois.

Joyce Carol Oates, la femme aux cent romans

Dramaturge, poétesse, romancière, essayiste et enseignante, Joyce Carol Oates, 85 ans, est l’une des figures les plus prolifiques de la littérature américaine. Au fil de son œuvre monumentale, qui compte plus de cent titres (Blonde, Les chutes, Eux…), cette grande plume n’a cessé d’ausculter l’Amérique, sondant les inégalités sociales, raciales et de genre qui traversent la société, en écho à la violence et à la précarité qu’elle a elle-même connues. Dans ce passionnant portrait, l’écrivaine se confie sur son enfance difficile, ses héros littéraires, les événements historiques, sociétaux et intimes qui l’ont inspirée ou encore ses routines d’écriture.

Un documentaire de Stig Bjorkman (Suède, 2023, 52mn), écrit par Stig Bjorkman, Stina Gardell et Dominika Daubenbuchel, produit par Mantaray Film, avec la participation d’ARTE France.

Diffusion en octobre et en ligne pendant 7 mois.

Italo Calvino - L'écrivain perché

À la faveur du centenaire de la naissance d’Italo Calvino (1923-1985), l’une des plus grandes plumes du XX e siècle, ce documentaire traverse la vie et l’œuvre du facétieux écrivain italien, en reliant son parcours à son roman le plus célèbre, Le baron perché. Au fil d’archives inédites, d’extraits de textes et de lettres autographes exclusives, une (re)découverte de cet inimitable conteur, qui portait un regard à juste distance sur son temps pour mieux l’interroger.

Un documentaire de Duccio Chiarini (Italie/France, 2023, 52mn), coproduit par ARTE GEIE, Panama Film et Les Films d’Ici.

Diffusion en octobre et en ligne pendant 3 mois.

“Le petit prince”, naissance d’une étoile

J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai”, avait prévenu le Petit Prince avant de repartir sur sa planète. Quatre-vingts ans après sa parution, le conte philosophique d’Antoine de Saint-Exupéry (1900- 1944), ouvrage le plus traduit au monde après la Bible, continue d’enchanter enfants et adultes. Comment expliquer ce succès planétaire, qui transcende les barrières culturelles ? Ce documentaire revisite le chef-d’œuvre de l'aviateur écrivain en se concentrant sur les quatre dernières années de sa vie, au cours desquelles il donna naissance à son héros immortel.

Un documentaire de Vincent Nguyen (France, 2023, 52mn), coproduit par ARTE France, Les Films d’Ici et Barnabé Productions.

Diffusion en décembre 2023 et en ligne pendant 1 an.

Les mille vies de Jorge Semprún

Républicain espagnol exilé en France, résistant, survivant des camps nazis, responsable clandestin du Parti communiste d’Espagne – dont il sera exclu –, ministre de la Culture dans le gouvernement socialiste de Felipe González… : l’écrivain Jorge Semprún, qui fut aussi scénariste pour Costa-Gavras ou Alain Resnais, a nourri son œuvre littéraire de ses souvenirs et expériences. À l’occasion du centenaire de sa naissance, Albert Solé revisite la trajectoire de ce témoin majeur du XX e siècle, européiste convaincu, en feuilletant les grands chapitres de sa vie.

Un documentaire d’Albert Solé (France/Espagne, 2023, 52mn), coproduit par ARTE GEIE, Minimal Films et RTVE.

Diffusion en décembre et en ligne pendant 2 mois.

Charlotte Salomon, la jeune fille et la vie

En 1943, à Nice, une jeune juive allemande confie à un médecin un carton contenant quelque 1 300 gouaches, accompagnées de textes et d’indications musicales. À la manière d’un roman graphique, Charlotte Salomon y raconte son parcours : sa jeunesse à Berlin, la montée du nazisme, son histoire d’amour avec un professeur de musique, son exil en France. S’emparant du matériau laissé par l’artiste, assassinée à Auschwitz en 1943, Delphine et Muriel Coulin donnent à voir et à entendre le projet tel qu’elle l’avait imaginé. Un hommage bouleversant, auquel des comédiens renommés prêtent leur voix (Vicky Krieps, Mathieu Amalric…).

Un documentaire de Delphine et Muriel Coulin (France, 2022, 1h12mn), coproduit par ARTE France et Les Films du Poisson.

Diffusion en 2024, en ligne pendant 2 mois.

Les grands romans du scandale

“L’orange mécanique” , la prophétie selon Anthony Burgess

Roman d’anticipation mettant en scène un adolescent laissant libre cours à ses pulsions meurtrières dans une société dystopique, L’orange mécanique a provoqué une double onde de choc : à sa parution en 1962, sous la plume d’Anthony Burgess, puis lors de son adaptation cinématographique par Stanley Kubrick un peu moins de dix ans plus tard. Dans la foulée du scandale, l’écrivain britannique rédigea The Clockwork Condition, recueil de notes autobiographiques et de réflexions sur son roman, découvert en 2019. Avec pour fil narratif ce manuscrit abandonné, plongée dans une œuvre visionnaire terrifiante.

Un documentaire de Benoit Felici et Élisa Mantin (France, 2023, 52mn), coproduit par ARTE France, La Compagnie des Phares et Balises.

Diffusion en novembre et en ligne pendant 7 mois.

Les bienveillantes

La fiction est-elle légitime pour traiter du génocide ? Auréolé du prix Goncourt en 2006, Les bienveillantes, roman-fleuve de l’écrivain franco-américain Jonathan Littell, qui narre, à la première personne, le quotidien d’un monstre ordinaire au cœur de la mécanique nazie, a suscité effroi, admiration et dégoût. Retour sur une œuvre controversée, qui a soulevé un débat à la fois littéraire et historique.

Un documentaire de Jean-Christophe Klotz (France, 2023, 52mn), coproduit par ARTE France et Les Films du Poisson.

Diffusion en novembre et en ligne pendant 7 mois.

“L’art de la joie”, la liberté d’être soi

Roman majeur de la littérature italienne, L’art de la joie est resté inédit jusqu’en 1994, vingt ans après la mort de son autrice. Goliarda Sapienza, anarchiste, résistante, féministe, bisexuelle, y narre le parcours émancipateur de Modesta, son double de fiction, que l’on suit de l’enfance à la vieillesse, dans une Italie tour à tour traversée par le fascisme, une démocratie chrétienne corrompue et les années de plomb. Une héroïne indomptable qui enfreint toutes les règles et renverse les tabous dans un élan vital inouï, celui de la conquête de la liberté, des plaisirs charnels et intellectuels. De l’oubli à la consécration, l’épopée d’une vie scandaleuse.

Un documentaire de Coralie Martin (France, 2023, 52mn), coproduit par ARTE France, Sister Production et Vetta Films.

Diffusion en décembre et en ligne pendant 7 mois.

Deux autres épisodes des « Grands romans du scandale » seront diffusés cet automne, consacrés à Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau et La religieuse de Diderot.

Avant/Après

“L’archipel du Goulag”, le livre qui ébranla l’URSS

Écrit dans le plus grand secret, L’archipel du Goulag, du prix Nobel de littérature Alexandre Soljenitsyne, est publié en russe à Paris fin 1973, avant sa traduction en français et en anglais quelques mois plus tard. L’écrivain dissident, forcé à l’exil et lui-même passé par les camps, y cartographie le système concentrationnaire soviétique, révélant au monde l’ampleur et l’horreur de la répression. Analyse d’un texte qui suscita une prise de conscience en Occident de la réalité du régime, et contribua à l’effondrement de l’URSS.

Un documentaire de Jérôme Lambert et Philippe Picard (France, 2023, 52mn), coproduit par ARTE France et Zadig Productions.

Diffusion en 2024, en ligne pendant 7 mois.

“SCUM Manifesto” – J’ai tiré sur Andy Warhol

En 1967, Valerie Solanas autoédite un pamphlet littéraire et politique qui proclame la supériorité biologique des femmes et appelle à “supprimer le sexe masculin”. Irrigué de rage, de misandrie et d’humour, SCUM Manifesto devient rapidement culte, dans la foulée d’un fait divers médiatisé : le 3 juin 1968, son autrice tentait d’assassiner Andy Warhol à coups de revolver. De sa parution initiale à sa réédition en 2021, ce brûlot radical et provocateur a inspiré et divisé des générations de féministes, sommées de prendre parti pour ou contre les hommes.

Un documentaire d’Ovidie (France, 2023, 52mn), coproduit par ARTE France et Magneto Presse.

Diffusion en 2024, en ligne pendant 7 mois.

Un épisode de la série « Avant/Après » abordera une autre oeuvre littéraire et graphique culte, dans Comment “Maus” a tué Mickey...

Sur le web

ARTE Book Club

Animé par Jeanne Seignol (de la chaîne Youtube Jeannot se livre) et Bruno de Labriolle (de la chaîne Le Mock), créateur du programme, ARTE Book Club passe au crible des œuvres d'hier et d'aujourd'hui (Maus, Crime et châtiment, Death Note, Dune, Orgueil et préjugés) au fil de lectures d’extraits et d'entretiens avec des invités. L’émission est précédée, quelques semaines auparavant sur arte.tv et Youtube, d’une présentation des œuvres par Bruno de Labriolle et Nicolas Réquédat.

Émission (France, 2023, 6x15mn) - Live (6x2h) - Réalisée par Émile Darves-Blanc et coproduite par ARTE France et Talweg.

Diffusion sur Twitch, arte.tv, Youtube et Tiktok.

Arte Radio

L’île aux Blablas

“Cette nuit pendant que tu dormiras, tout d’un coup...”, ainsi commençaient les histoires que racontait chaque soir Claude Ponti à sa fille. L’auteur-dessinateur culte de la littérature jeunesse – chaque enfant connaît Blaise, le célèbre poussin masqué –, s’associe à sa fille Adèle Ponticelli pour son premier podcast de fiction, un conte en six épisodes où l’étrange côtoie le merveilleux.

Une fiction sonore de Claude Ponti et Adèle Ponticelli (6 épisodes).

Diffusion début 2024.

Jean-Chat voit dans le noir

Ce soir, Hector ne peut pas dormir tranquille : son chat, le bien nommé Jean-Chat, a disparu. Très inquiet, Hector décide de sortir dans la nuit pour partir à sa recherche...

Cette fiction sonore de Sabine Zovighian est un partenariat avec l’École des Loisirs.

Diffusion début 2024.

À paraitre aussi en cette rentrée, Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel (ARTE Éditions/Philosophie Magazine Éditeur) et deux nouveaux titres de la collection Bookmakers de Richard Gaitet, consacrés à Maria Pourchet et Hervé Le Tellier (ARTE Éditions/Point Seuil).

Photographie : “Le petit prince”, naissance d’une étoile, documentaire de Vincent Nguyen (France, 2023, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, Barnabé Productions