Joie du domaine public : Winnie l'Ourson dans un film d'horreur

Winnie the Pooh: Blood and Honey (Winnie l'Ourson: Sang et Miel), annonce fièrement le titre de ce film d'horreur qui aurait pu, sans doute, rester quasi anonyme dans le flot des productions audiovisuelles. Mais le réalisateur Rhys Waterfield a eu la bonne idée de jeter son dévolu sur un personnage des plus incongrus, pour un long-métrage horrifique.

Depuis la mise en ligne de premières photographies de tournage, à la fin du mois d'avril dernier, le monde trépigne à l'idée de découvrir son film. Ou, plutôt, rigole bien en imaginant Winnie l'Ourson en psychopathe extrêmement malsain, accompagné d'un Porcinet non moins psychopathe.

Cette série Z déclarée (voire voulue comme telle) a reçu « un accueil incroyable », selon son réalisateur, qui ne cache pas que l'équipe met les bouchées doubles sur le montage et la postproduction, afin de sortir le film le plus rapidement possible. « Mais nous nous assurons aussi de la qualité du résultat. C'est notre priorité », promet Waterfield.

Tourné en 10 jours près de Londres, non loin de la forêt d’Ashdown qui inspira celle des rêves bleus à Milne, Winnie the Pooh: Blood and Honey s'appuie, on l'aura compris, sur un scénario assez simple, mais curieusement proche de la réalité — pour ses prémisses du moins. Un certain Christopher Robin — le fils d'A.A. Milne, qui inspira, avec ses peluches, Winnie l'Ourson —, abandonne Winnie et Porcinet.

Affamés, les deux compères renouent avec leurs instincts primaires, violents et carnivores : les voici donc voués à une folie meurtrière...

Disney veille

Rhys Waterfield explique à Variety avoir suivi un étroit chemin entre la comédie et l'horreur, pour obtenir le résultat le plus divertissant possible. Mais il a aussi dû composer avec le droit d'auteur américain, qui porte sur les œuvres individuellement plutôt que sur la naissance et la mort d'un auteur ou d'une autrice.

Ainsi Winnie the Pooh: Blood and Honey tire-t-il uniquement des éléments du premier livre de la série, celui entré dans le domaine public début 2022 : Winnie l'Ourson, au cours de son périple meurtrier, ne portera ainsi pas de t-shirt rouge (exception faite des taches de sang), associé plus tard au personnage dans l'œuvre originale. Tigrou, pour des raisons liées au copyright, est aussi absent du film.

À n'en pas douter, toutefois, les ayants droit de Milne et les avocats de Disney seront attentifs au résultat final : la multinationale détient toujours les droits d'adaptation de Winnie l'Ourson post-1926, dans le monde entier...

Photographie : via le compte Twitter de Jagged Edge Productions