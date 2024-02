Les sélections des Prix Quais du Polar 2024 révélées

Chaque année, le festival Quais du Polar attribue le Prix des Lecteurs à un roman policier francophone publié dans l'année en cours. Le jury est composé de dix lecteurs passionnés choisis par Quais du Polar, accompagnés de deux membres de l'association Quais du Polar et d'un représentant du Figaro.

Collectivement, ils élisent le meilleur polar francophone de l'année 2023, sélectionné parmi une liste de six romans recommandés par les libraires partenaires du festival.

Personne ne meurt à Longyearbyen, de Morgan Audic – Éditions Albin Michel

Feux dans la plaine, de Olivier Ciechelski – Éditions du Rouergue

Gouine City confidential, de Laurène Duclaud – La Manufacture de livres

Free Queens, de Marin Ledun – Éditions Gallimard

Sans collier, de Michèle Pedinielli – Éditions de l’Aube

Femme portant un fusil, de Sophie Pointurier – HarperCollins

Lors des précédentes éditions, le prix a été remis à DOA pour Les Fous d’Avril (2005), Franck Thilliez pour La Chambre des morts (2006), François Boulay pour Traces (2007), Marcus Malte pour Garden of Love (2008), Caryl Férey pour Zulu (2009), Antoine Chainas pour Anaisthêsia (2010), Serge Quadruppani pour Saturne (2011), Antonin Varenne pour Le Mur, le Kabyle et le marin (2012), Olivier Truc pour Le Dernier Lapon (2013), Ian Manook pour Yeruldelgger (2014), Jérôme Leroy pour L’ange gardien (2015), Colin Niel pour Obia (2016), Andrée A. Michaud pour Bondrée (2017) et Gilda Piersanti pour Illusions tragiques (2018), Frédéric Paulin pour La guerre est une ruse (2019), Thomas Cantaloube pour Requiem pour une République (2020), Patrice Gain pour Le Sourire du scorpion (2021), Hervé le Corre pour Traverser la nuit (2022) et Roxanne Bouchard pour Nous étions le sel de la mer (2023).

Prix Jeunesse Quais du Polar / Ville de Lyon :



Initié en 2015, ce prix s’adresse aux élèves de CM1/CM2 et récompense un roman ou un album policier pour la jeunesse paru en 2023.

Entre décembre et février, les jeunes jurés des 7 écoles primaires participantes se familiariseront avec les cinq titres en lice au cours d’ateliers animés par les Ambassadeurs du livre, encadrés par l’Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev). L’auteur ou l’autrice lauréat·e ayant recueilli le plus de voix des élèves sera invité·e lors du festival pour la remise du Prix Jeunesse le vendredi 5 avril 2024.

Comme dans un film, de Rémi Courgeon – Éditions Seuil Jeunesse

Les Folles lectures, d’Archibald Bloomer – Le Manoir du Monstre de Rod Marty – Auzou Éditions

Les Arsène, La clef aux trois joyaux, de Bertrand Puard – Poulpe fictions

Mortel Tandem, de Marie-Agnès Vermande-Lherm – Éditions Sarbacane / Pépix

Jasper et la brigade du flair – La Première mission, de Elisa Villebrun – Rageot

Voici les écoles participant au jury 2024 : École Louis Pergaud (Lyon 8e), École Anne Sylvestre (Lyon 8 e), École Doisneau (Lyon 1er), École Léon Jouhaux (Lyon 3e), École Commandant Arnaud (Lyon 4e), École Ferdinand Buisson (Lyon 5e), École Julie-Victoire Daubié (Lyon 7e).

Lors des précédentes éditions, le prix a été remis à Séverine Vidal pour Drôle d’évasion (2015), Jean-Christophe Tixier pour Dix minutes à perdre (2016), Aurélie Neyret et Joris Chamblain pour Les carnets de Cerise T4 – La déesse sans visage (2017), Anne-Gaëlle Balpe pour Le mystère Vandam Pishar (2018), Jean-Claude Mourlevat pour Jefferson (2019), Claire Renaud pour Les Mamies attaquent (2020), Anaïs Vachez pour Les élèves de l’ombre (2021), Richard Petitsigne pour La Cité des squelettes (2022) et Anne Schmauch pour Rose Asphalte, enquêtrice de l’étrange – Tome 1, La colo des zombis (2023).

Polar en Séries / SCELF

Le quatorzième stratagème, Louis Berger, Nouveau Monde éditions, 2023

L’affaire Sylla, Solange Siyandje, Gallimard, 2024

La Théorie des ondes, Pascale Chouffot, Editions du Rouergue, 2024

Crépuscule à Casablanca, Melvina Mestre, Points (inédit), 2023

La situation, Karim Miské, Les Avrils, groupe Delcourt, 2023

SkilledFast (tomes 1, 2, 3), Hachin, Nouvelle Hydre, 2023

Le Prix Polar en Séries 2024 met en avant le talent littéraire dans le domaine du polar francophone, en soulignant des œuvres ayant un fort potentiel pour être adaptées en séries télévisées. Ce prix, élaboré en partenariat avec la SCELF – Société Civile des Éditeurs de Langue Française, invite les éditeurs spécialisés à soumettre des candidatures.

Parmi 55 propositions, un comité composé de membres de Quais du Polar, d’Initiative Film, et de la Ciné Fabrique sélectionnera 6 ouvrages finalistes, veillant à représenter la diversité du polar, y compris un roman graphique et potentiellement un roman destiné aux jeunes adultes ou adolescents, si les soumissions le permettent. Un jury d'experts, réunissant des professionnels du polar et de l'audiovisuel, choisira le gagnant.

La cérémonie de remise du Prix Polar en séries se tiendra le vendredi 5 avril à 12h lors de l'événement Polar Connection. Les éditeurs auront l'occasion de présenter les 6 ouvrages finalistes par des pitchs avant que le jury ne dévoile le lauréat. Cet événement offre une plateforme précieuse pour renforcer les liens entre les éditeurs, les auteurs, et les professionnels à la recherche de nouveaux projets à adapter.

Parmi ces 6 finalistes, notre jury, composé de professionnel·le·s du cinéma et de l’audiovisuel, a été chargé de départager et de désigner parmi eux le roman ou la BD qui inspirera la meilleure adaptation pour une série télévisée : Michel Abouchahla, président d'Écran Total, Matthieu Belghiti, producteur, What’s Up Films, Camille Couasse, scénariste, Eric Geay, producteur artistique, SND – groupe M6, Carole Le Berre, conseillère de programmes, unité Fiction, France Télévision, Xavier Leherpeur, journaliste, critique de cinéma et de séries (France Inter), co-programmateur du festival Marseille Series Stories, Frédéric Mermoud, réalisateur, scénariste, Véra Peltekian, vice-présidente en charge des productions originales françaises, HBO Max, chez Warner Media International.

Lors des précédentes éditions, le prix a été remis à Sophie Hénaff (mention série récurrente) pour Poulets grillés (2015) et Hervé Le Corre (mention mini-série) pour Après la guerre (2015), Jérémy Fel pour Les loups à leur porte (2016), Colin Niel pour Seules les bêtes (2017), Laurent Galandon, Frank Giroud et Frédéric Volante pour L’Avocat (2018) et Dominique Manotti pour Racket (2019), Stéphane Servant pour Félines (2020), Marin Ledun pour Leur âme au diable (2021) et Jean-Charles Chapuzet pour Du bleu dans la nuit (2021), Noémie Adenis pour Le loup des ardents (2022) et Gérard Lecas pour Le sang de nos ennemis (2023).

Le Prix Polar et Justice du tribunal judiciaire de Lyon / Libération

Initié par le Tribunal judiciaire de Lyon et en collaboration avec le journal Libération, le Prix polar et justice sera attribué annuellement à un livre de non-fiction (comme une enquête, un récit de true crime, un témoignage, etc.) traitant de thématiques judiciaires ou de faits divers. Le jury sera formé de juges du tribunal judiciaire de Lyon, d'experts du domaine de la justice, d'une journaliste de Libération, d'un délégué de Quais du Polar et d'un invité d'honneur.

L’Encyclopédie du crime au cinéma, d'Alain Bauer – Éditions Grund

Dulcie, de Benoît Colombat et Grégory Mardon – Futuropolis

Black Music Justice, de Fabrice Epstein – La Manufacture de livres

Dans le cerveau du tueur : L’affaire Michel Fourniret et Monique Olivier, de Michelle Fines – Éditions Fayard

Mémoires, de François Molins et Chloé Triomphe – Éditions Flammarion

L’Affaire Emmett Till, de J.-M. Pottier – 10-18

Le Livre de Daniel, de Chris De Stoop – Éditions Globe

Lors de la précédente édition, le prix a été remis à Sambre d’Alice Géraud (Éditions JC Lattès) (2023).

Le Prix BD Polar Expérience / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

La sélection a été réalisée par la librairie Expérience (Lyon) :

La Brute et le divin, de Léonard Chemineau – Éditions Rue De Sèvres

Le Passeur de lagunes, de Christophe Dabitch et Piero Macola – Futuropolis

Au nom du fils, de Jean-Blaise Djian, Pauline Djian et Sébastien Corbet – Éditions Rue De Sèvres

Une nuit avec toi, de Maran Hrachyan – Glénat

Contrition, de Keko et Carlos Portela, traduction Alexandra Carrasco – Éditions Denoël

Je suis leur Silence, de Jordi Lafebre, traduction Geneviève Maubille – Éditions Dargaud

Speedball, de Florian Pigé et Étienne Gerin – Éditions Sarbacane

Le prix a été remis en 2023 à RUN et Florent Maudoux pour A Short Story – La véritable histoire du Dahlia Noir (2023).

Concours de nouvelles Quais du Polar / Babelio

Le festival Quais du Polar et Babelio vous invitent à son grand concours annuel d’écriture en partenariat avec Calmann-Lévy et les Artisans de la Fiction. Le parrain sera cette année l’auteur Niko Tackian, autour du thème 20 ans plus tard …

Imaginez en 30.000 signes une enquête qui débute à l’époque de votre choix et trouvez son dénouement vingt ans après les faits : Cold case, conséquences d’un secret bien gardé, victime introuvable qui réapparait des années plus tard, vengeance murement réfléchie, révélations d’une erreur judiciaire…

L’auteur ou l’autrice lauréat·e sera publié·e au format numérique sur le site de Babelio en juillet 2024. Un lot lui sera offert par la maison d’édition Calmann-Lévy. L’école de narration Les Artisans de la Fiction offrira 5 jours (30 H) de formation à la narration, parmi l’ensemble de son offre de stage.

Cum Grano salis a été le lauréat 2023 pour Louise Katz.

Concours de nouvelles jeunesse

Pour sa 20e édition, Quais du Polar s’associe avec le Tribunal Judiciaire de Lyon. Ensemble, ils invitent les enfants de 11 à 15 ans (de la 6e à la 3e) à participer à son concours d’écriture jeunesse dont la marraine sera cette année l’autrice Danielle Thiéry.

En classe, en groupe, ou seul, écrit une nouvelle noire ou policière sur le thème de la fiction et de la justice. En 8000 signes maximum, invente une enquête pleine de suspense et d’action dans laquelle le juge, l’avocat, ou encore le présumé coupable devra intervenir au mieux en fonction de son rôle. Défense, jugement, accusation … ton personnage fait face à un procès aux multiples rebondissements.

Les nouvelles peuvent être écrites individuellement, à plusieurs ou encore par classe. Vous avez jusqu’au 8 mars 2024 pour envoyer votre nouvelle.

Prix Quais du Polar des bibliothèques de la Ville et de la Métropole de Lyon

Quais du Polar s’associe aux Bibliothèques Municipales de la Ville et de la Métropole de Lyon pour organiser un troisième Prix polar des bibliothèques de la Ville et de la Métropole de Lyon. Investis dans le festival grâce aux rencontres, animations et mises en valeur des collections, les bibliothécaires ont réalisé une sélection de polars parmi leurs coups de cœur de l’année, et récompenseront leur titre préféré paru entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 :

La Colère, de S. A. Cosby, traduction Pierre Szczeciner – Éditions Sonatine

Celles qu’on tue, de Patricia Melo, traduction Elodie Dupau – Buchet Chastel

Étude en noir, de José Carlos Somoza, traduction Marianne Millon – Actes Sud

La Vorace, de Chelsea G. Summers, traduction Jessica Shapiro – Éditions Mazarine

En partenariat avec les bibliothèques municipales de la Ville et de la Métropole de Lyon.

Le Prix Claude Mesplède

Claude Mesplède fut éditeur, critique, historien, un amateur éclairé et passionné de polar. Il fut aussi un ami et un compagnon de route de Quais du Polar, ayant pris part à sa naissance et à tous ses développements. Il a mené un travail irremplaçable pour diffuser et transmettre une culture du polar, à travers de nombreux textes critiques, articles, essais, études, ouvrages collectifs, revues, conférences et préface, ainsi que son monumental Dictionnaire des littératures policières.

Le prix a été créé en son hommage, et récompense chaque année une œuvre participant à une meilleure connaissance du genre polar, sous la forme d’essai, d’ouvrage historique, de correspondance, de document, d’enquête, de traduction, d’édition originale d’œuvres complètes ou inédites, de traduction nouvelles ou encore de travaux académiques et universitaires. Les œuvres audiovisuelles seront également éligibles.

Romans noirs, de Horace McCoy, collection Quarto, traduit par Michael Belano, Sabine Berritz, Jacques-Laurent Bost, Marcel Duhamel, Max Roth, Claude Simonnet et France-Marie Watkins et révisé par Michael Belano, préfacé par Benoît Tadié (Éditions Gallimard), est le lauréat 2023.



Le Prix Le Point du polar européen



Le Prix du Polar européen du Point distingue, depuis sa création en 2023, chaque année un polar d’un auteur français ou européen. C'est Shit! de Jacky Schwartzmann (Seuil) qui a été choisi en 2023.

Au programme de cette édition des Quais du Polar, une rétrospective des 20 dernières années du genre, incluant la mise en avant de centaines d'auteurs de divers horizons, des moments de rencontres marquants, et des milliers de passionnés qui ont contribué à faire de cet événement un rendez-vous incontournable.

Outre la célébration de l'héritage du polar, cette édition sera aussi tournée vers l'avenir, avec un focus sur les nouveaux talents et les tendances émergentes du genre, promettant ainsi une programmation riche et variée pour les amateurs de suspense et d'énigme.

