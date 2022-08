Mille secrets mille dangers d'Alain Farah bientôt au cinéma

Le Quartanier et micro_scope sont heureux d’annoncer que micro_scope a acquis les droits cinématographiques du roman Mille secrets mille dangers, d’Alain Farah, dont l’adaptation sera signée par le réalisateur et scénariste Philippe Falardeau, avec la collaboration d’Alain Farah au scénario.

« Depuis que j’écris, j’ai le fantasme de voir mes histoires prendre vie au cinéma. D’imaginer un Mille secrets mille dangers adapté par Philippe Falardeau me remplit de cette joie presque inquiétante qui nous habite quand, si rarement, nos fantasmes s’incarnent dans la réalité. J’admire l’œuvre de Philippe depuis La moitié gauche du frigo. Nous avons commencé il y a plusieurs semaines à parler ensemble du roman et du film, et je découvre que nous avons le même rapport au travail, basé sur le dialogue, le désir, l’intuition, et surtout le même rapport aux expériences douloureuses », se félicite Alain Farah.

« Mille secrets mille dangers s’est imposé à moi comme une tempête tropicale, un fou rire, une crise d’anxiété, une envie de célébrer. Je dirais que c’est le livre qui m’a choisi, et non l’inverse », commente pour sa part le réalisateur.

Le résumé de l'éditeur pour Mille secrets mille dangers :

Alain épouse Virginie en la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. En apparence, ce sera le plus beau jour de sa vie — de leur vie. Tout le monde est là, les parents de la mariée, la grande amie, les parents du narrateur – Libanais d'Égypte immigrés au Québec il y a trente ans, divorcés depuis vingt, qui ne se parlent plus depuis dix. Mais, à l'approche de la célébration, Alain va plus mal que jamais.

Les insomnies sont de retour, l'angoisse et la maladie aussi. Et aujourd'hui, son cousin Édouard, son garçon d'honneur, son frère, perd pied, emporté par la mécanique folle d'un déni aux proportions bibliques. Alain prie pour que le sort les épargne, pour que ce grand jour en soit un de fête et de guérison. Or un nom resurgit au détour d'une phrase, un nom maudit remonté du fond de sa mémoire, là où gisent la honte et la douleur des années sombres, un nom que rejoignent bientôt une voix, un corps, une histoire.

Un fantôme se fait chair, qui a plusieurs visages. Et tout ce qu'on a voulu oublier, tout ce qu'on a refusé de voir, tout ce qu'on a détesté vient réclamer son dû. Comme on fait son lit on se couche. Car la vie, ya Alain, est un piège qui sommeille dans la prison du temps. Oui, la vie, ya ebni, souviens-t'en, ne dure pas : quelques joies, de grandes peines, mille secrets, mille dangers.

Alain Farah est né à Montréal en 1979 de parents libanais d’Égypte. Au Quartanier, il a publié le livre de poèmes Quelque chose se détache du port (2004), et les romans Matamore nº 29 (2008), Pourquoi Bologne (2013) et Mille secrets mille dangers (2021).

Comptant huit longs métrages à son actif, Philippe Falardeau a entre autres réalisé Congorama (2006) et Monsieur Lazhar (2011), récompensé par sept Jutra, en plus d’avoir été mis en nomination aux Oscars. Ses films ont remporté de nombreux prix au Canada et en Europe. En 2022, il signait la réalisation de la télé-série Le temps des framboises.