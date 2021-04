Poète et romancier, Bernard Noël est mort, sensure et sans reproche

BONNES FEUILLES - Fruit de plus de trente-cinq ans de travail dans le secteur du livre et de l’imprimé, cet ouvrage s’adresse aux apprentis fabricants, aux graphistes, aux éditeurs et à tous les acteurs du monde de la communication et de la publicité. Chose amusante, c'est dans un livre que l'on apprend comment imprimer des livres : une forme de métatexte ?