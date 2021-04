Micro Zouzou contre les Maxi-Zinzins : Délire interdentaire !

Tentons de résumer le point de départ : dans la charmante bourgade de Couacville, la richissime Dame Mireille rêve d'être acceptée dans le très sélect Club des Opulents, un cercle privé rassemblant les plus grandes fortunes du coin. Mais les membres refusent systématiquement sa candidature, ce qui met Mireille en rogne et lui provoque d'intenses rages de dents.

Son dentiste, le docteur Marietti, lui propose un traitement révolutionnaire : grâce à son Microcroscope (TM), il peut miniaturiser son neveu Zouzou et l'envoyer sonder les gencives de la vieille pour repérer la source de l'infection. Mais une fois Zouzou débarqué dans une mer de salive, la mission exploratoire se complique et les retournements en cascade le forceront à s'allier à une carie, à traverser des molaires et à découvrir le passé étonnant de Dame Mireille, à travers sa dentition.

Ça vous semble complètement barré ? Capilotracté ? Ce n'est pas mon résumé qui est à mettre en cause, mais l'album lui-même, totalement débridé, forçant dès les premières pages les lecteurs à plonger dans un univers animalier où les bouledogues fument le cigare et portent des complets trois pièces, où les dentistes sont des inventeurs qui se déplacent en mobylette à hélice et où les caries galopent sur quatre pattes. Une fois le pacte de narration accepté, on n'a plus qu'à se laisser dériver de planche en planche. Les jeunes lecteurs qui tombaient sur les pages de ce supplément Couac, au cœur de leur Picsou Magazine adoré, ont dû avoir un choc graphique et narratif profond. Une sorte de décharge électrique, qui a dû en dérouter plus d'un et en envoûter d'autres...

Pour dessiner cette histoire délirante, Aregui et Maret ont vraiment dessiné à quatre mains : tantôt l'un s'occupe des décors et l'autre des personnages, tantôt c'est l'inverse, quand ce n'est pas le contraire ou qu'ils ne se coltinent pas tout le travail en alternance. Le résultat est diablement dynamique ; échevelé, certes, mais toujours limpide graphiquement. Et comme les Editions 2024 ont pris soin de peaufiner la présentation de l'album, avec son dos carré cousu, son papier épais et son joli format, on a l'impression de déguster une boîte de chocolats sortie en avant-première de l'atelier d'un artisan aux goûts étranges : praliné de gencive, ganache de canard, gianduja à la feuille d'or. Un magnifique objet à offrir à votre orthodontiste, accompagné d'un microcroscope du docteur Marietti pour remplacer les traitements invasifs par des explorations en miniature !

Matthias Aregui et Léon Maret - Micro Zouzou contre les Maxi-Zinzins - Editions 2024 - 56 pages - 15 EUR, ISBN 978-2-901000-56-3

