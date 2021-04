Mort d'Antoine Martin, écrivain “tout d'élégance et d'humour

« C'est avec beaucoup de peine que nous vous annonçons le décès d'Antoine Martin, ce lundi 5 avril, abattu en sept mois par un cancer qui ne lui a laissé aucune chance. Il aura eu le temps de voir son dernier livre, Hercules 1959, qui sort le 15 avril et, parce qu’il a eu du courage, de l’élégance et de l’humour jusqu’au bout, de nous préciser que c’était son chant du cygne [...] lisons-le et marrons-nous en pensant à lui, en hommage », indique la maison d'édition dans un communiqué.

Antoine Martin portait « à une grandeur épique nos travers ordinaires. Il a écrit son œuvre en observant l’humanité, placée dans des états paroxystiques tels que panne de chauffe-eau, coulage de bielle ou autres galères et emmerdements majeurs qui agissent comme de puissants révélateurs de nos êtres. Un art disons-le plutôt matérialiste et allergique au piédestal, un art modeste et populo dans une langue ciselée », qui lui valait le soutien du Centre National du Livre.

Au Diable vauvert, assure la maison « il était un auteur rare, d’une érudition imposante sous plusieurs couches de modestie, mais aussi un lecteur, conseiller et traducteur »...

Il aura notamment traduit les lettres inédites de Che Guevara à ses proches, qui seront publiées en octobre prochain au Diable vauvert. Et écrit un texte sublime sur Lea Vicens, qu’il a vue grandir et grandir et grandir. « On ne va pas laisser Antoine quitter Nîmes de sitôt, et jamais nos coeurs. Les écrivains ne s’en vont pas, et les amis non plus. Antoine est les deux. »

Aficionado, il situait une partie de son oeuvre dans l'univers de la tauromachie, notamment la nouvelle Le frère de Perez, avec laquelle il a remporte le Prix Hemingway en 2009. Il aura fait paraître une trentaine d'ouvrages, comme auteur ou traducteur.

L'ouvrage, Hercules 1959, doit sortir le 15 avril prochain.

Son éditrice, Marion Mazauric en dit qu'il « raconte les douze travaux bien ridicules de douze Hercules tout aussi pitoyables, un portrait hilarant de ce qu’il peut nous rester d’héroïque dans le monde de la consommation qui s’annonce en cette année symbolique, celle de sa naissance. Vu d’un cinéma de quartier de province, pas d’Hollywood.

Pour un chant du cygne, vous verrez que c’est plutôt désopilant. Et si vous rejoignez le cercle de ses fans inconditionnels, qui trouve son centre à Nîmes, alors vous aurez compris pourquoi il faisait de son vivant l’objet d’un quasi-culte qu’il entretenait d’objets narratifs non identifiés fabriqués chaque année pour ses amis, et comment son influence se retrouve sous bien des plumes. »