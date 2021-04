L'odeur de la pluie : grandir trop vite, franchir les frontières 

L’odeur de la pluie c’est l’histoire de trois adolescents à l’aube de leur entrée au lycée qui n’imaginent pas ce qu’ils vont devoir affronter. Un roman à trois voix dont le scénario n’est pas sans rappeler 13 reasons why dans une petite ville du nord de la France. On y suit Mélodie, sa meilleure amie Faustine et Fred, le nouveau venu. À la veille de leur rentrée en seconde au lycée Arthur Rimbaud, chacun à leur manière voit cette nouvelle année scolaire comme une infinité de possible. Et pourtant, on ne rappellera jamais combien il est important de se méfier de ce que l’on souhaite.

Pour Mélodie, c’est cette année que tout se joue. Afin d’échapper à la pauvreté de sa famille, elle deviendra enfin quelqu’un. Hors de question pour elle de se laisser enfermer dans la situation de ses parents. Elle est prête à tout pour cela, faire le mur, fréquenter les personnes populaires, et ce qu’importe leurs intentions. Pour Faustine, il est temps de sortir de sa coquille, de suivre sa meilleure amie pour s’affirmer et s’affranchir.

Alors le plan est simple, intégrer la bande des frères Fish and Chips, Louis et Timothée Colin, stars de leur lycée. Enfin pour Fred, cette rentrée est l’occasion de repartir de zéro, loin de l’enfer de son ancien établissement, où il s’est fait violemment harceler. Malheureusement pour eux, ces beaux espoirs ont tôt fait de se transformer en véritables cauchemars.

[Premières pages] Gwendoline Vervel - L’odeur de la pluie

Les trois voix, les trois destins se croisent et se recroisent au fil des épreuves pour en ressortir solidement liées. Chacun affronte ses propres démons, rendant ces personnages, de prime abord un peu clichés, plus vivants et profonds au fil des pages. Si le scénario ne laisse que peu de place au doute quant à la tragédie qui frappera les adolescents, les problématiques abordées sont originales et traitées avec subtilité et intelligence.

L’enfermement social de Mélodie, qui motive son incessant besoin de reconnaissance. L’anxiété de Faustine, habituée à vivre dans l’ombre de son extravagante meilleure amie, qui devra apprendre à sortir le nez de ses journaux où elle s’écrit une vie plus douce pour faire face à la réalité quotidienne. Ou encore Fred qui se relève d’un drame d’une rare violence ayant entraîné une véritable rupture avec ses parents. On le voit se débattre avec un passé lourd dont il tente de cacher les cicatrices intérieures comme extérieures.

Après une terrible nuit, les trois adolescents passeront une frontière dont ils ressortiront changés et plus forts, mais surtout inséparables. Ensemble, ils apprendront que malgré ses failles, une justice est possible pour les victimes, et que faire face à l’écrasant poids de la vérité est nécessaire pour se relever.

L’auteure reste néanmoins très lucide quant aux conséquences sur la vie des victimes et sur les lacunes qui existent encore dans la lutte contre le harcèlement, le viol et les agressions sexuelles. L’odeur de la pluie est un roman nécessaire pour dénoncer sans tabou le travail qui reste à mener.

Gwendoline Vervel - L’odeur de la pluie - Scrineo - 9782367409283 - 16.90 €