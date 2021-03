L'odeur de la pluie : adolescence, faire face ensemble 

Fred, lui, vient d’arriver. Cette rentrée symbolise un nouveau départ, loin du collège où il s’est fait harceler pendant plus d’un an. Mais rien ne va se passer comme prévu. En une soirée, tout va basculer. Et ce qui devait être une année de rêve se transforme en cauchemar…

Et au milieu de la tempête, c’est la force de leur amitié qui leur permettra de rester debout.

Récit poignant et percutant, c’est un portrait juste de l’adolescence que retranscrit Gwendoline Vervel, avec toute la fougue, la conviction, l’urgence et l’énergie que l’on peut avoir à 15 ans, le portrait de trois adolescents qui cherchent à trouver leur place, malgré les épreuves que la vie leur réserve. À travers leur histoire, elle aborde des sujets forts, et dresse le portrait d’une société remplie de stéréotypes, où l’inégalité, le sexisme, le slut-shaming, les agressions sexuelles et les discriminations en tout genre ont leur place.

Mais dans ce livre, les victimes décident de ne pas se laisser faire. L’amitié, la solidarité et la bienveillance l’emportent sur l’intolérance, et l’on découvre qu’il est possible de se lever et de se battre contre l’injustice, même quand on est lycéen.

Les éditions Scrineo vous en offrent le premier chapitre en avant-première, en attendant la sortie en librairie prévue le 1er avril.

Gwendoline Vervel - L'odeur de la pluie - Scrineo - 9782367409283 - 16.90 €