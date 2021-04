Journée parfaite : prendre le temps d'être heureux 

ESSAI - Le capitalisme de séduction joue avec nos désirs et nous pousse à acheter toujours plus de vêtements. Mais avec quelles conséquences pour les travailleurs, l’environnement et notre santé ? Le livre noir de la mode offre le premier panorama complet du fonctionnement de l’industrie de l’habillement et de ses conséquences environnementales, sociales et sanitaires. Nécessaire.