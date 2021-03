Factomule : élémentaire, mon cher agent ! 

Øvynd Torseter est un auteur norvégien très reconnu dans son pays où il a déjà reçu un grand nombre de récompenses. Depuis une petite dizaine d’années, les éditions La joie de lire proposent ses œuvres au public francophone et l’on ne se lasse pas de plonger dans ses histoires et images aussi déjantées que plastiquement riches et inspirées.

Avec ce nouvel album, l’auteur nous embarque dans un thriller aux conséquences internationales. Il mène son récit à tambour battant, accumulant les péripéties qui provoquent la longue déchéance du personnage principal, le fameux Tête de mule que nous avons déjà croisé dans d’autres œuvres du dessinateur. Torseter installe une ambiance caractéristique des polars, de Dashiel Hammet à Agatha Christie en passant par Alfred Hitchcock. En relisant l’ouvrage, on s’aperçoit que le coupable est présenté dès les premières pages, à un moment clé de l’histoire et, à l’instar des fameuses enquêtes de Colombo, l’intérêt ne réside pas tant dans la révélation du coupable que dans le déroulement de l’enquête. Si certains rebondissements sont cousus de fil blanc, le récit n’en reste pas moins trépidant.

Torseter déploie toute l’originalité de son écriture humoristique qui, de manière assez étonnante, tient en haleine tout en amusant. Il alterne entre des scènes contemplatives, de magnifiques images présentées en double page, et des espaces plus narratifs, reprenant une organisation des images en différentes cases, caractéristique de la bande dessinée. Les rythmes varient sans cesse et cette instabilité du dispositif énonciatif participe pleinement du suspense qui s’installe : si tout peut se passer dans la page en termes de composition, tout peut se passer dans le récit. Ces variations de l’image laissent la porte ouverte à tout évènement dans l’histoire, à toute évolution inattendue de l’intrigue. La mise en page, inconstante, se fait ainsi le miroir du dessin, mobile, versatile mais d’une grande générosité.

En effet, le dessinateur développe une forme d’invention permanente dans le dessin. Bien que majoritairement réalisés à la ligne, les dessins sont de natures mixtes : l’auteur utilise de manière ponctuelle et localisée des tampons, des trames mécaniques, des couleurs informatiques et autres effets de traces que l’on n’identifie pas toujours. Ainsi, à la grande liberté du trait que l’auteur développe, d’un trait qui vibre, tremblote tout en restant précis, qui respire, s’aère, s’affine ou s’épaissit, demeure isolé et concis ou raturé et labile, s’ajoute une curiosité pour la matière, pour des empreintes de formes qui font dessin, qui s’accumulent et guident la ligne. Ces manifestations ne sont pas raisonnées et apparaissent aléatoirement : elles ponctuent l’image, la construisent et l’équilibrent. Elles ne sont pas de simples ajouts ornementaux mais participent pleinement à l’élégance des compositions, à leur attrait visuel tout comme à leur efficacité narrative. Chaque composition est un émerveillement permanent et porte en elle des péripéties graphiques aussi exaltantes que les rebondissements du récit.

Factomule est une histoire réjouissante, un polar intriguant servit par des images délicates. Une nouvelle merveille d’Øvynd Torseter.

Øvynd Torseter, trad. Aude Pasquier - Factomule - La joie de lire - 9782889085286 - 22.90 €