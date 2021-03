Amazon ouvre son site à la Pologne, mais boude toujours le polonais

Doté de 35 lettres, avec quelques subtilités et autres accentuations, le polonais a officiellement son espace Amazon dédié. Mais TNPS le note avec finesse : un petit problème se pose. Le Kindle ne supporte toujours pas le polonais, un problème qui ne date pas d’hier.

Déjà en 2012, un petit malin avait tenté de contourner habilement le problème, alors que seules six langues étaient Kindle-compatibles. Une petite manipulation qui avait valu à son auteur de se faire tirer l’oreille, après suppression des ebooks coupables.

Neuf années plus tard, non seulement les livres imprimés sont quasiment tous proposés par des vendeurs tiers, à travers la marketplace, mais surtout l’offre en polonais est encore rare. Et pour ce qui est des ebooks, même débâcle : pas de livres numériques disponibles, puisque l’idiome n’a toujours pas été intégré par la liseuse.

Au final, les consommateurs sont renvoyés vers la plateforme américaine — avec une offre de lecture de “seulement” un million de titres, en quarante langues. Et pour cause, les droits territoriaux s’appliquent drastiquement et tout le catalogue ebook n’est pas accessible.

POLOGNE: le plus grand centre logistique Amazon d'Europe

En outre, KDP ne permet pas non plus la création ni la commercialisation d’ebooks, donc impossible de constituer une offre. Contrairement à ses concurrents, Apple, Google Play et Kobo, Amazon se coupe donc de sa clientèle — alors même que le marché du numérique en Pologne est l’un des plus dynamiques en Europe. Et innovant : Legimi, service d’abonnements ebooks local, a récemment mis en place un système de facturation appliquée à la facture de téléphonie mobile. Plus besoin de carte bleue.

Le modèle existe déjà avec Audioteka, par exemple, ou Storytel et BookBeat. Mais découle d’une volonté de démocratisation de l’achat et/ou de la souscription.

Pour une fois, la sacro-sainte expérience utilisateur brandie par Amazon fait défaut…

LIBERTÉ: la “censure politique et idéologique” menace en Pologne

Bien conscient que le cybercommerce est très vivace en Pologne, le territoire est devenu le 18e pays à disposer d’une place de marché Amazon. Et l’implantation logistique est déjà phénoménale. La concurrence s’y était déjà préparée, et le vendeur Allegro, jusqu’à présent leader sur la vente en ligne — dirigé par l’ancien responsable d’Amazon Italie et Espagne, François Nuyts — assurait avoir déjà pris les mesures nécessaires. Une introduction en bourse effectuée en octobre 2020 consolidait la place de celui qui s’était lancé comme un eBay local.

Pour autant, Amazon prévoit de construire un nouvel entrepôt sur le sol polonais, affirmant de la création de 1000 postes supplémentaire. Le dixième de ses centres logistiques, avec déjà 18.000 salariés, selon la firme.