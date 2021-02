Le lièvre d'Amérique :  Kafka à l’ère des open-spaces. 

Une animalité qui viendrait compenser une sorte d'apathie propre à la vie dans les villes ? Une quête de la performance qui irait trop loin ? Une blessure d'amour que rien ne saurait réparer ? Nous n'aurons pas le fin mot de l'histoire, et c'est tant mieux, dans cette fable moderne, symbolique et poignante. L'autrice s'offre des registres littéraires aussi variés que le sont les registres émotionnels de l'héroïne, et c'est une langue dense et forte qui nous embarque. Une bien belle découverte!

Aude Monjaret, libraire

Librairie Dédicaces

Court conte contemporain sur le monde du travail, la course à la performance, mais aussi les grands espaces de l’enfance. Diane, jeune urbaine exemplaire, est investie à 300% dans son travail, recluse dans un quotidien parfaitement désincarné. Poussée à l’extrême, elle décide de devenir une bête de course, aux sens démultipliés. D’une écriture acérée, proche de Truismes de Marie Darrieussecq, Mireille Gagné met le souci stylistique au service de la narration, à chaque temporalité sa langue propre. Fable animalière, conte social, récit intime… Le Lièvre d'Amérique est à mettre entre les mains de celles et ceux qui se sentent égarés dans la garenne. Haletant et grinçant !

Romain Vieille, libraire

Librairie L’Instant

Mireille Gagné - Le lièvre d'Amérique - La Peuplade - 9782924898772 - 18 €