Entre toutes les femmes : fracassantes et intimes

Dans cette galerie de portraits, où chaque femme est aussi inspirante que l’autre, où chacune de nous peut se voir et se lire, on retrouve les parcours d’exceptions d’Assia Benziane qui a créé des écoles pour filles en Algérie, de Valérie Jimenez qui dirige des dizaines de camionneurs et est PDG de l’entreprise familiale qu’elle a créée, de Catherine Renucci, directrice de la Maison des personnes handicapées de Corse du Sud, d’Imani B, femme de chambre à Marseille, de Nadia Murad, qui, après avoir été capturée comme esclave sexuelle par Daesch, devint prix Nobel de la paix et défenderesse des yézidis et des femmes en temps de guerre, de Sara Tintinger, modiste, créatrice pour les défilés de mode et en ateliers, de Camille Emmanuelle, journaliste, écrivaine, créatrice du sexpowerment (Berlin), de Geogina Dansou, fondatrice de Toto Riibo, service de livraison des plats des femmes cuisinières de rue au Burkina Faso, d’Amanda Nguyen, spationaute, présidente de l’ONG Rise, qui a écrit la plus grande loi des Etats-Unis contre le viol, de Mercedes Erra, publicitaire, présidente exécutive d’Havas Worldwide et fondatrice de BETC.

Deux longs chapitres sont également consacrés à ces milliers de femmes autochtones mystérieusement enlevées ou tuées depuis les années 80 au Canada, ainsi qu’à toutes les femmes, comme nous, comme vous, comme moi, qui subissent ou ont subi des violences physiques et morales. Qui sont-elles ? Non, pas forcément des femmes hors-sols mais des créatrices, des entrepreneuses qui après avoir surmonté des épreuves, des discriminations, ont su écouter leur voix intérieure, leur instinct de survie. En sachant sortir des clous à temps, elles ont pu se dépasser, se révéler à elles-mêmes également. Cette irrésistible envie de vivre hors des carcans, pour elles, et pour toutes les autres leur ont forgé des personnalités hors du commun. Avec Marlène Schiappa, elles partagent confidences et tumultes et de leurs vies. J’ai adoré leurs parcours, j’admire ces fortes personnalités, toutes séduisantes et attachantes, je plébiscite leur cohérence de parcours, aussi.

Ce livre est également intéressant pour les autres messages qu’il délivre :

- Les trois-quarts de ces femmes ont toutes croisé la violence. Leur force est d’avoir su casser la spirale de cette violence en quittant ou en démontrant une ténacité hors-pair face à l’adversaire.

- « l’éternelle injonction contradictoire entre la mère dans son foyer et la femme tournée vers le monde extérieur » est un rappel bienvenu. Difficile encore en 2020 pour une femme de devoir justifier d’un pseudo éparpillement entre ce qu’elle fait à la maison et ses obligations professionnelles extérieures. (Portrait de Sara). Merci d’avoir cité Antoinette Fouque.

- La domination masculine exercée sur le corps des femmes est significative et à déplorer. Le recueil cite en tant qu’exemple ceci (portrait de Camille) : la nudité des femmes est tolérée à condition qu’elle soit subie, contrôlée, dominée au service de la vision des hommes comme dans un film d’Abdellatif Kechiche.

Entre toutes les femmes parle de nos vies ; il n’effleure pas le réel, il le transmet, avec délicatesse et profondeur. Il laisse des images rares, fortes, sensationnelles, souvent insoupçonnées qui condensent et dynamisent. De ces femmes-troubadours, j’ai aimé cette quête éperdue de prolonger la vie, de l’accélérer même. J’ai aimé que tout soit si juste, si ciselé, écrit sans pesanteur, et révélant des sentiments antagonistes. J’ai aimé tous ces instants suspendus dans le temps, ces évocations joyeuses et lumineuses.

Un très beau recueil de textes, très dense, qui éclaire le sentiment du désir et de l’urgence de vivre. A la fois fracassant et intime. Bravo à toutes ces âmes fortes d’enrichir nos plaidoyers et combats féministes, et bravo à l’auteur si lettré, d’en faire de même, partout et tout le temps.

…Et puis, il y a les autres. Celles qui se sont retrouvées petites avec un prof, un oncle, un animateur de centre de loisirs ou de colonie de vacances, un beau-père qui s’amuse à les tripoter ou qui essaye de les violer (ou qui y parvient...), qui ont été témoins de coups portés sur leur mère, leur grand-mère, leur voisine, leur grande sœur ; toutes les femmes qui adolescentes ont dû échapper aux bandes de types qui essayent de les toucher en cours, de leur défaire le soutien-gorge, d’attraper leurs seins, leurs fesses, un homme qui leur crie des « hé salopes tu suces ? » ou des « t’es bonne toi je te baise » dans la rue plusieurs fois par jour, à celles qui sèchent le sport pour éviter de se déshabiller au vestiaire, celles qui ont déjà dû chercher en urgence la sortie du métro parce qu’’un gars les suivait ou les menaçait, celles qui y ont été violées et qui ont crié, mais personne n’est arrivé ; celles qui n’ont pas pu crier, celles qui préfèrent marcher même si c’est plus long ou prendre le taxi même si c’est plus cher « parce que bon tu vois…. », celles qui se sont retrouvées coincées dans des ascenseurs, dans des cages d’escaliers, dans des halls, dans des parkings, dans des souterrains, dans des ruelles, avec un homme qui les a plaquées contre un mur, menacées, qui a sorti un couteau, celles qui ont déjà passé un entretien d’embauche avec un recruteur qui les regarde dans les seins et pas dans les yeux, qui met sa main sur leurs cuisses, ou leurs fesses et qui ne savent pas si elles peuvent s’offusquer, celles qui travaillent avec des clients ou des partenaires qui leur font des blagues salaces pas drôles toute la journée, je pense aux femmes qui arrivées dans un comité de direction doivent subir le DG de l’entreprise qui dessine des sexes sur leur bloc-notes tous les jours pour les déstabiliser ; celles qui pensaient se ressourcer chez elles et ont été tabassées par celui qui leur a fait des enfants, celles qui ont déjà dit « non, pas ce soir » et se sont retrouvées à se réveiller au milieu de la nuit avec un corps lourd sur elles, celles qui sont emprisonnées à distance par leur conjoint en géolocalisation, qui doivent se changer pour sortir - ou pour rentrer chez elles -, celles qui savent ce que c’est de trembler quand ton téléphone sonne parce que c’est peut-être « lui », celles qui doivent voir au bureau, dans les réunions de famille, dans le couloir, sur les réseaux sociaux, ce type qui…..

Marlène Schiappa - Entre toutes les femmes - Grasset - 9782246817550 - 17,90 €