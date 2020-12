Carnaval : dans la grisaille, à bout de voix plutôt qu'à bout de souffle

Le « scléreux » revient à la « grisâtre » et c’est un carnaval. Un récit comme une explosion de mots, de gris et de vies qui se déversent dans les rues.

On y retrouve Sitam, exilé à l’annonce de sa maladie. Le « scléreux », comme il dit, a laissé derrière lui sa douce, la « môme capu ». Revenu de sa « crise de solitude » il la cherche maintenant partout et dans chaque sonnerie du téléphone dont il a donné le numéro à toutes les personnes susceptibles de croiser « sa capu ».

À l’issue d’une de ces sonneries, qu’il croit toujours providentielles, l’appel ne lui annonce pas la nouvelle tant espérée mais le décès soudain d’un de ses amis d’enfance. Un de la bande de la « grisâtre », sa banlieue, dans laquelle il replonge pour aller assister aux obsèques.

Et nous plongeons avec lui dans les eaux grises et agitées de cette poignée de lascars perdus d’avance. Au fil du roman, Sitam poursuit son adolescence dans les rues et les lieux de sa grisâtre. Et s’il prend assez d’élan, peut-être rattrapera-t-il sa vie ? Comment on fuit sa ville, la maladie, les autres, et comment on revient. Comment on court après le temps et comment on se rattrape aux choses.

Hector Mathis dit si fort tout cela dans ce roman argotique, loin des ergotages.

Sitam/Mathis écrit contre la montre et son verbe frappe fort, précisément. Il nous entraîne dans son phrasé scandé, comme porté à bout de voix avant d’être à bout de souffle. Et c’est EPOUSTOUFLANT !

Margaux Amici, Libraire

Librairie Les Beaux Titres, Levallois-Perret

Hector Mathis - Carnaval - Buchet-Chastel - 9782283032251 - 16 €



