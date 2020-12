Chacun ses goûts :  Bentô et bonne humeur

Haru aime mieux être seule, surtout pour sa pause midi : loin de ses collègues, elle se nourrit de gelée énergisante pour mieux surfer les réseaux sociaux à la recherche de nouveaux fanarts et jouer tout son saoul à ses jeux préférés. Sa seule vraie interaction avec d’autres humains, c’est le gâteau et les boissons alcoolisées qu’elle va consommer au café du coin. Et un soir qu’elle a un peu trop bu, la voilà qui commence à discuter avec la belle Ao qui se révélera être un homme. Quand elle se réveille le lendemain, il a dormi dans son salon, et il lui rappelle la promesse qu’ils se sont fait de vivre en colocation…

Et elle le fait vraiment ! Les deux nouveaux amis s’installent dans leur petit appartement, et leurs rythmes de vie si fondamentalement différents se confrontent. Petit à petit, un échange se met en place : une fois par semaine, ils se préparent un bentô. Une amitié improbable mais plaisante se construit par petits tas de riz, légumes marinés, et boulettes pleines d’amour… Chaque boîte est l’occasion de comprendre un peu plus cet élément incontournable de la culture japonaise qu’est le bentô mais aussi de recevoir un peu de la bonne humeur des deux personnages principaux.

Entre chaque chapitre s’intercale une recette en théorie rapide et facile issue directement des bentô d’Ao et Haru – seul bémol, elles sont prévues pour un public japonais, donc quasi exclusivement faites d’ingrédients difficiles à trouver en France. Mais pour les passionnés de cuisine nippone déjà équipés, c’est sûr que ce sera un plus. Pour les autres, plus que les simples idées de repas, on découvre comment chaque saveur peut être une pensée adressée à celui pour lequel on cuisine, et avec quelle gentillesse on peut préparer chaque élément. Ao est un vrai passionné, qui ne rate jamais un plat, mais Haru a plus de mal – elle fait tout cramer et s’appuie surtout sur Internet pour trouver des idées. Petit à petit, elle va se rendre compte que ce qui compte, c’est surtout l’effort et l’intention. Une attention spéciale qu’on prépare tard dans la nuit ou tôt le matin et qui ne consommera que plus tard, pour le plus grand bonheur de celui qui le reçoit – voilà toute la clé du bentô japonais.

Les personnages ont un charme à eux ; l’identité fluide d’Ao correspond bien à son tempérament calme, et Haru est cette fille otaku typique des mangas un peu « méta » - vous vous y reconnaîtrez peut-être. Elle est mignonne et sincère, contribuant à l’atmosphère amusante du manga. On se réjouit de voir durer la colocation des deux protagonistes. Chacun ses goûts, avec ses chapitres courts et assez similaires, est bien rythmé pour être savouré par petites doses.

Machita, trad. et adapt. Misato Raillard - Chacun ses goûts – Kana – 9782505084686 - 7,45 €