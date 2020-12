Rendez-vous à Gibraltar :  chasse à l'homme

Matías et Cristina sont immédiatement envoyés sur place pour faire la lumière sur ce « soupçon d'effraction » et constatent effectivement la présence d’intrus, pas très discrets cependant, sur les lieux. Quand l'éclairage du salon s'allume brusquement, il est suivi de trois coups de feu puis de l'effondrement du tireur qui s'avère être le propriétaire des lieux et qui, surpris, comprend qu'il vient par erreur de tuer sa propre épouse.

Assommé de douleur, celui-ci est arrêté et, accusé d'homicide, est emmené au poste de police où sa véritable identité est découverte : en fait, Clealand est un écossais devenu patron d'un gang de la drogue, recherché par toutes les polices du monde et dont l'extradition est rapidement convenue vers l'Angleterre.

À Glasgow, Jack Mackenzie, qui vient de se faire proprement éjecter de son poste à la Metropolitan Police pour cause de relations conflictuelles avec ses collègues aussi bien qu'avec sa hiérarchie, a finalement été recruté par un autre service de la police : la National Crime Agency.

Dès son premier rendez-vous avec son nouveau patron à Londres et compte tenu de sa maîtrise de plusieurs langues dont l'espagnol qu'il parle couramment, ordre lui est donné de partir immédiatement en Andalousie pour prendre en charge l'escorte du prisonnier vers l'Angleterre qui veut pouvoir enfin le juger.

Déplacement qui tombe bien mal puisque Mackenzie avait promis à sa fille d'assister au spectacle de l'école, présence pourtant sensée lui permettre de garder le contact avec elle qu'il ne voit que trop rarement depuis sa séparation avec son ex-femme Suzan.

Mais difficile de faire le difficile (!!!) quand on prend un nouveau job et que vous est offerte une première mission de confiance par votre nouveau patron himself...

Sauf que, pendant que Mackenzie vole vers l'Espagne, aidé de multiples complicités, le truand se fait la belle dans un bain de sang !

Et nous voilà donc partis dans une chasse à l'homme menée par Cristina aux côtés de Mackenzie qui auront un peu de mal à faire démarrer une collaboration hispano-écossaise que les premiers contacts à la descente de l'avion ne vont pas enclencher sous les meilleurs auspices.

Bénéficiant d'aides occultes, le truand en cavale va leur glisser régulièrement entre les doigts tout en resserrant ses approches autour de la famille, mari, fils, tante, de Cristina comme il l'en avait menacée en la rendant cette dernière responsable de la mort de son épouse (alors que c'est bien lui qui, dans la surprise et l'affolement d'une situation inattendue, l'a tuée) et dont il entend bien lui faire porter tout le poids de sa vengeance.

Progressivement, l'étau se resserre autour de Cristina qui, bercée par les propos lénifiants de son chef, ne sent pas venir le danger, ne le voit pas venir, mais n'en redoute pas moins les effets de ces menaces compte tenu de la violence sauvage qui a accompagné l'évasion du truand.

La tension monte au fil des pages alors que l'enquête piétine et que tout le commissariat de police tente en vain d'obtenir des informations sur les activités des trafiquants de drogue, dont Clealand est un important maillon, qui semblent être tout près d'une énorme livraison et qui sèment encore des cadavres sur leur passage.

Le volume de la transaction est imaginé si considérable qu'il est évident, pour tous les policiers, que son aboutissement est l'assurance d'une disparition aussi rapide que définitive de Clealand aussitôt après.

[Premières pages] Peter May - Rendez-vous à Gibraltar

Mon problème reste que, si le roman tient les promesses de suspense, de rebondissements et d'action et pendant la première grosse moitié du livre, il piétine ensuite jusqu'à un aboutissement convenu et un peu « capilo-tracté » qui, de mon point de vue, fait pschiiittt !

L'interminable (certes instructive) digression sur la maladie d'Ana, la tante de Cristina, est extrêmement pédagogique mais casse totalement et le rythme, et l'intrigue, et le suspense, au point d'en gâcher le déroulé.

Les dernières séquences, en haut du rocher de Gibraltar, un peu « cliché », manquent de crédibilité et d'envergure au point qu'une bonne partie de l'intervention finale de la police est passée sous silence et seulement distillée en quelques mots, dans une conclusion un peu mélodramatique bien peu en cohérence avec le caractère des héros.

Bref, si j'ai été très accroché dès les premières pages du livre, j'étais déjà totalement décroché en arrivant aux dernières !

Dommage.

Peter May, trad. Ariane Bataille - Rendez-vous à Gibraltar – Le Rouergue – 9782812620454 - 23,00 €