Le karaoké : une tendance décryptée par les livres

Pendant longtemps, l’image de karaoké n’était pas très glorieuse en France. En entendant ce terme fruit de l’association de deux mots japonais (vide et orchestre, donc orchestre sans paroles), on avait tout de suite en tête des Asiatiques s’époumonant, à l’aide de micro, dans une salle maintenue dans une forme de pénombre, avec des effets de lumière digne d’une boîte de nuit. Pourtant, le phénomène est d’abord né aux Etats-Unis, avant de se répandre en Asie, et plus particulièrement au Japon.

En France, il a fallu attendre les années 90 pour voir le principe pointer le bout de son nez, à l’appui d’émissions de télévision mettant en scène cette pratique. Tout d’abord, le marché va se développer dans des établissements de seconde zone, ce qui va profondément entacher l’image du karaoké dans l’Hexagone. Désormais, cela appartient à l’histoire ancienne, et ce sont les clubs parisiens branchés qui tiennent le haut du pavé et marquent la tendance, ce que l’on peut voir sur ce lien avec des adresses très recherchés et à la mode.

C’est maintenant une forme de soirée ludique qui se développe entre amis, mais aussi dans un cadre professionnel de détente et de création de lien pour renforcer des équipes commerciales. On doit sans doute le renouveau du karaoké en France à l’explosion de son usage à domicile, grâce aux jeux proposés et disponibles sur de nombreuses consoles, avec des possibilités très engageantes mises en œuvre.

Le karaoké – tout savoir pour chanter chez soi ou dans les lieux publics

Avec le développement d’une mode autour du karaoké, les publications passées reviennent à la mode, comme cet ouvrage édité en 2003 par Eyrolles (144 pages, 10 €). Grâce à ce petit livre, on apprend tout ce qu’il est nécessaire de maîtriser pour pleinement se lancer dans le karaoké. Si la technique a beaucoup évolué au fil des années, quelques lignes directrices continuent d’avoir leur actualité.

On peut même désormais participer à des concours pour progresser, voire s’inscrire dans des clubs, afin d’améliorer sa pratique en s’y adonnant le plus régulièrement possible. Perçu comme une des stratégies à mettre en œuvre pour améliorer ses qualités vocales, le karaoké est en effet de plus en plus une porte d’entrée vers une activité artistique dans la chanson. Si, de loin, on peut avoir l’impression que c’est simple de chanter en ayant un fond sonore et les paroles sous les yeux, en réalité, il est bien difficile d’arriver à une prestation qui soit à la hauteur de l’originale.

Karaoké culture (Editions Galaade, 2012)

À quel moment le karaoké, ce divertissement innocent et anonyme, s'est-il transformé en une culture à part entière ? Les personnes qui y participent, qu'elles soient novices ou expérimentées, ne sont pas motivées par un désir artistique particulier et ne cherchent pas à revendiquer la propriété de leur performance. Cependant, elles éprouvent toutes le besoin de marquer leur passage. Leur prestation ne peut être qualifiée de copie, ni leur activité d'imitation.

Le karaoké peut être aisément transposé à d'autres domaines créatifs non musicaux, tels que le cinéma, la littérature ou la peinture, ainsi qu'à des éléments issus de la culture populaire, tels que la télévision, la bande dessinée ou les jeux vidéo. Il constitue le modèle le plus élémentaire pour décrire un contenu en constante évolution. La culture karaoké est caractérisée par l'élimination de la connaissance, du passé, de la continuité, de la mémoire culturelle et de la hiérarchie culturelle, ainsi que par une rapidité stupéfiante.

Dans son ouvrage Karaoke Culture, l'auteure croate Dubravka Ugresic propose une analyse riche, humoristique et pertinente de notre époque, allant de l'idolâtrie culturelle communiste aux « cultures de fans » de l'ère Facebook.

Mon grand livre karaoké

Pour ravir les plus jeunes, les éditions Hachette jeunesse ont développé une collection de titres à destination des chanteurs en herbe. On y trouve toute une déclinaison autour des univers Disney. Cela ravira les enfants, mais peut-être un peu moins les adultes, obligés d’écouter des chansons interprétées avec un talent en cours de formation…Dans la même veine, mais dans un autre style, on peut s'amuser à faire chanter Gainsbourg aux enfants.

Toujours est-il qu’avec le succès du karaoké aujourd’hui, on peut tout à fait imaginer une sortie dans un établissement proposant une soirée karaoké pour renforcer l’esprit d’équipe, que ce soit au sein d’une grande librairie de centre-ville, ou au sein d’une maison d’édition à taille humaine. La bonne humeur qui sera de la partie permettra de rendre ce moment particulièrement mémorable pour chacun. Il est possible, dans certains lieux d’associer ce temps à un repas, voire de privatiser un espace.

