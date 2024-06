Le portrait brut de la classe ouvrière irlandaise

Retrouvant les siens et leurs silences partagés, il retombe dans ses anciennes habitudes : nuits blanches, argent emprunté, loyers impayés et petits boulots sans avenir. Jusqu'à cette soirée fatidique, où épuisé et entouré d'étrangers moqueurs à une fête, il commet un acte impardonnable.

Ce premier roman dresse un portrait saisissant de la jeunesse et de la classe ouvrière irlandaise. Il puise son essence même dans la dure réalité de la vie.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un aperçu en avant-première :

Michael Magee est le rédacteur en chef du magazine littéraire Tangerine, basé en Irlande du Nord. Ses écrits ont été publiés dans les recueils littéraires The Stinging Fly, Lifeboat et The 32: The Anthology of Irish Working-Class Voices. Son premier roman, actuellement en cours de traduction dans une dizaine de langues, a été unanimement acclamé par la presse anglo-saxonne.

