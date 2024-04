Bertha et moi

Quel enfant ne s'est pas écorché le genou en tombant sur des cailloux ? Ca m'est arrivé, à moi aussi. Ca saigne, on nettoie, ça cicatrise, puis on a une croûte. La mienne était la pire. Elle s'étalait, elle ne partait plus, elle ressemblait à un hamburger pas mangeable. Alors j'ai décidé de lui donner un nom : Bertha. Et puis, petit à petit, je me suis mise à tout lui raconter, comme à une vraie amie.