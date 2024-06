Oh, Lenny d'Aurélien Maury est une prouesse. Derrière une ligne claire très soignée, qui pourrait rappeler les travaux les plus léchés de la BD d'entreprise ou didactique, se cache un récit subtil, très ouvert, où le fantastique, telle la poussière, se faufile derrière les meubles du réel.

June adore les animaux, elle les soigne - c'est son métier. Mais elle aime aussi son compagnon, qu'elle suit dans un déménagement forcé dans une banlieue pavillonnaire aseptisée, où rien ne semble vivre. Heureusement, June tombe par hasard - mais en est-ce vraiment un ? - sur une petite créature mal en point, sorte de crapaud gris à tentacules, qu'elle va héberger et soigner. L'animal ira de mieux en mieux, mais June, confrontée à sa nouvelle existence sans aspérité ni secousse, dépérit peu à peu. Jusqu'à quel point ? Celui du non retour ?

La solution la plus simple, quand le réalisme fantastique décale le récit vers des terres inexplorées est de chercher le sens de la métaphore : l'animal recueilli en est-il vraiment un ? Ne serait-il pas plutôt une personnification d'autre chose ? La dépression ? La défonce ? Le dépérissement. Chacun reste libre de donner aux faits sa propre interprétation. N'empêche : la puissance des scènes finales, le lent glissement d'un état à l'autre, rendent ce récit hyper puissant, dans la lignée du Charles Burns halluciné de Black Hole.

Exactement comme René Magritte, cherchait à rendre ses images les plus réalistes et lisibles possible, le dessinateur lyonnais respecte à la lettre les codes de la ligne claire classique pour mieux faire glisser les lecteurs sur la pente savonneuse de l'irrationnel ou de l'inexplicable.

Une lecture prenante, pesante, où l'on est happé par la petitesse des personnages et fasciné par les rapports complexes qui lient le "petit" Lenny à sa maîtresse de bonne volonté, qui sombre peu à peu dans une hébétude terrifiante.

Un album fort, maîtrisé, qui donne à voir les tourments intérieurs ou le désespoir des personnages. Aurélien Maury est un grand auteur, qu'on va suivre de près.