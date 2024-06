Du même bois

Marion Fayolle, déjà reconnue pour ses talents de dessinatrice, fait une entrée remarquée en littérature avec son premier roman. L’auteure, par une plume aussi poétique que précise, nous transporte dans les souvenirs de son enfance passée à la ferme de ses grands-parents en Ardèche. Une fresque rurale qui dépeint un mode de vie désormais en voie de disparition, où les générations cohabitaient autour des animaux, dans une existence simple et souvent rude.

Le récit, centré sur la figure de "la gamine", alias Fayolle elle-même, évoque la nostalgie d'un temps révolu. L'enfant, frêle et rêveuse, partage ses journées entre la ferme et les escapades dans la nature environnante, observant les interactions humaines et animales avec une sensibilité poétique. Les descriptions des paysages et des personnages sont empreintes d'une authenticité brute, marquant le contraste entre la rudesse des conditions de vie et la tendresse des liens familiaux.

Fayolle parvient à universaliser son histoire en évitant de nommer précisément les lieux et les personnages, les désignant par des termes génériques comme "la mémé" ou "le pépé". Ce choix confère à son récit une portée universelle, chaque lecteur pouvant se reconnaître dans ces figures archétypales. La narration souligne les tensions entre les générations, le rapport au temps et à la modernité, et la disparition progressive de ce mode de vie rural.

La force de l'ouvrage réside dans l'alliance de la poésie et de la vérité brute. Les passages décrivant les paysages et les animaux sont particulièrement touchants, révélant la beauté cachée dans les choses simples. Fayolle dissèque également les émotions et les non-dits, décrivant avec une sensibilité aiguë les petites joies et les grandes peines de la vie rurale.