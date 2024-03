Alan Moore : un englishman chez DC Comics

On ne présente plus Alan Moore, scénariste de génie qui a bouleversé l’univers des comics et dont l’influence reste encore et toujours aussi prégnante aujourd’hui. Si ses œuvres majeures sont bien connues (citons en pagaille Watchmen, La ligue des gentlemen extraordinaires, V pour Vendetta, Killing Joke, From Hell ou encore Lost Girls), sa production dépasse largement ce panthéon vénéré et compte de nombreuses pages inconnues, noyées dans un foisonnement étourdissant.

Urban Comics, poursuivant une dynamique patrimoniale de grande qualité, en regroupe quelques-unes publiées au sein de différents titres DC entre 1985 et 1987, certaines magistrales, d’autres moins. Mais plus que la qualité inégale de ces histoires, la lecture de ces pages a soulevé pour nous deux points importants.

Le premier est l’ambition du jeune anglais, palpable dans chacun de ces récits. On ressent une réelle volonté de marquer de son écriture incisive l’univers emprunté. Son langage fleuri et châtié installe immédiatement une mécanique littéraire implacable. Dès les premiers récitatifs, le lecteur perçoit le piège qui se construit progressivement (un piège savoureux évidemment) et prend de l’épaisseur à mesure que l’intrigue avance. Et ce même pour un récit de quelques pages.

Le contrôle est total et l’auteur impressionne par sa capacité à tordre chaque récit pour le rendre transgressif à sa manière. Moore peut déchaîner une violence étonnante ou se montrer plus facétieux. Les premières pages consacrées à Superman sont particulièrement marquantes dans la capacité du scénariste à rendre l’homme d’acier vulnérable et à aller chercher dans la profonde humanité de l’extra-terrestre la source de sa fragilité.

Le second point, et peut-être le plus marquant, est que l’on retrouve dans ce recueil des binômes qui, l’année suivante ou à peine quelques années plus tard, signeront des classiques du comics : le plus étonnant résidant dans le contraste qui s’opère alors entre l’incroyable richesse de ces œuvres canoniques à venir et la fragilité graphique des pages de cette anthologie.

Il est frappant de comparer par exemple l’incroyable modernité de Gibbons sur Watchmen, autant en termes de mise en scène qu’en termes d’élégance graphique, et le classicisme de son passage sur Superman qui, s’il brille par quelques fulgurances, reste bien conventionnel. Plus encore, et n’ayons pas peur des mots, à la délicatesse des dessins de Kevin O'Neill pour La ligue des Gentleman extraordinaires dont les planches majestueuses confinent à l’orfèvrerie détonnent des pages inégales et déséquilibrées dont l’acharnement graphique frise parfois le mauvais goût.

Ces pages nous disent ainsi que des talents peuvent se révéler ; que parfois, un projet crée une connexion particulière qui permet à chacun de transcender son art. Qu’une alchimie arrive à un moment. Que l’accomplissement artistique est une chose imprévisible, mais toujours le fruit d’un travail patient qui ne donne pas immédiatement ses meilleurs fruits.

Certes pas indispensable et inégale, cette anthologie n’en reste pas moins passionnante en ce qu’elle présente des duos iconiques à la veille de leur apogée.