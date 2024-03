Trouble France... cher pays de mon enfance...

Alice Broca n’imaginait pas sa carrière professionnelle de la sorte : tout juste bonne à obéir servilement, elle quitte Paris d’un coup de tête — mais la situation ne nécessitait pas tant de réflexion. À 35 ans, on a du caractère… ou l’on reste attachée parlementaire.

En retrouvant les murs de cette maison, dont ses parents avaient hérité, elle se prend d’intérêt pour Diane Trajan : médecin du village, elle a quitté un soir son domicile, appelée au chevet d’une adolescente malade… pour ne plus jamais réapparaître.

Personne n’a su ce qui avait bien pu arriver.

L’enquête est trop tentante : Alice s’investit alors dans une collecte d’informations, sollicitant tous les témoins de l’époque. Entre notes et photocopies, elle assemble les éléments du puzzle : entre les zones d’ombre et les mensonges, plusieurs pièces manquent pour une vision d’ensemble.

En outre, les autorités auront bouclé, sinon bâclé les auditions. Son intuition se conforte : derrière la version officielle livrée à l’époque par les autorités, quelque chose ne collait pas.

Mais personne n’apprécie que l’on remue le passé : si l’histoire a été enterrée, l’hostilité des habitants confirme qu’ils ne souhaitent en rien la voir rejaillir.

Aidée de Nicolas, un jeune artiste parisien rencontré sur place, et du commandant Létay, l’ancien policier en charge de l’enquête, Alice va peu à peu découvrir des liens insoupçonnés entre les habitants et lever le voile sur un secret bien gardé qui implique plusieurs familles du village. Une certitude : tout le monde semble concerné, voire impliqué, par les révélations qu’Alice accumule…

Privilégiant la narration, Cécile Cabanac travaille au plus percutant, avec un style simple, direct : phrases courtes, peu de descriptions et surtout, un sens du détail dont tout élément superflu est écarté. On bute avec elle, devant les réticences des protagonistes et se surprend à savourer sa combativité. Rapidement, le lecteur devient le premier supporter d’Alice dans son combat.

Si l’intrigue est bien menée, on savoure les rebondissements et le petit effet cliffhanger — presque un clin d’œil complice — qui ponctue les séquences. Le tout servi par une galerie de personnages complexes autant que réalistes : on applaudit, piaffant d’impatience…